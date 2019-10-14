Польский работодатель избил украинского актера

Познань, 14 октября. Работодатель вместо того, чтобы выплатить зарплату избил украинского актера Юрия Марка, подрабатывающего в пиццерии в Польше.

Об инциденте пострадавший рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, он более 20 лет проработал на театральной сцене, а в 2014 году, «выступая за европейские ценности», участвовал в так называемом Евромайдане в Киеве.

Марк сообщил, что «не видя положительных изменений» в родной стране, он был вынужден уехать на заработки в Польшу, где устроился в один из театров в Познани. Но денег все равно не хватало, поэтому мужчина подрабатывал в пиццерии, откуда решил уволиться несколько недель назад.

Работодатель, отмечает актер, обещал рассчитаться с ним позже и попросил прийти за деньгами 10 октября.

«День был шокирующим. Менеджер сказал, что я иностранец и попытался обмануть меня на деньги, а когда понял, что не получается, начал угрожать и душить. Это заставило меня позвонить в полицию. До приезда полиции директор пиццерии всеми способами провоцировал меня и, не сдержавшись, нанес удар в лицо», — написал Марк в соцсети.

Когда на место происшествия приехали правоохранители, они, по словам актера, предпочли «не замечать» кровь на его лице, не стали просматривать записи с камер, а просто вызвали скорую.

«Уверен, что если бы я себя защищал и если бы хоть один синяк был на лице директора пиццерии, я бы уже сегодня был депортирован. Не понимаю, как такое могло случиться в европейской Польше», — резюмировал актер.

По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно около девяти миллионов граждан страны уезжают работать за рубеж. Больше всего украинцев оправляются на заработки в Польшу, где зарплата намного выше чем на Украине, но по европейским меркам едва позволяет сводить концы с концами. Многие из «заробитчан» жалуются, что поляки относятся к ним, как к «дешевой рабочей силе», заставляя трудиться в «просто ужасных» условиях.