Минздрав сообщил о снижении смертности из-за алкоголя

Москва, 14 октября. Минздрав РФ сообщил о снижении в России смертности по причинам, связанным с алкоголем, на 30% с 2010 года.

По данным ведомства, в период с 2010 по 2018 годы число смертей по причинам, связанным с алкоголем, снизилось в нашей стране на треть и составило в прошлом году 33,2 случая на 100 тысяч населения.

«С 2010 года показатель смертности от алкогольно-ассоциированных причин снизился с 47,5 случая на 100 тысяч населения до 33,2 случая по результатам 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Минздрав уточняет, что сократилось и количество смертей из-за внешних причин — на 35% по сравнению с 2010 годом.

«На протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин имеет стойкую тенденцию к снижению», — утверждает ведомство.

Ранее «Известия» сообщили, что регионы Дальнего Востока лидируют в России по смертности из-за злоупотребления спиртными напитками. Самый высокий коэффициент наблюдается в Чукотском автономном округе, где от неумеренного употребления алкоголя умирают почти 13 человек на 10 тысяч населения. В прошлом году из-за спиртного скончался каждый девятый из умерших жителей Чукотки.

Минимальный коэффициент наблюдается в Ингушетии, где он равен нулю. Коэффициент меньше единицы отмечен в ряде республик Северного Кавказа, Ростовской и Самарской областях, а также в Приморье.

Статистика показывает, что чаще всего от злоупотребления алкоголем умирают мужчины трудоспособного возраста, у которых развиваются в основном алкогольная кардиомиопатия и цирроз печени. Нередки также случаи отравления спиртными напитками.