США эвакуировали наблюдательный пункт в районе сирийского Кобани

Дамаск, 14 октября. Военные США покинули наблюдательный пункт в районе сирийского города Кобани на границе с Турцией.

По данным агентства Anadolu, американские подразделения оставили наблюдательный пункт днем в воскресенье. Ранее Минобороны Турции заявило, что приняты меры, чтобы войска США не пострадали в ходе антитеррористической операции, направленной против боевиков курдских вооруженных формирований.

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США готовят вывод с территории Сирии еще около тысячи американских военнослужащих. По данным агентства Рейтер, Вашингтон планирует вывести основную часть войск с сирийской территории в ближайшие несколько дней. Полный вывод американских подразделений может занять около двух недель.

На минувшей неделе Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии в районе сирийско-турецкой границы. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ее целью является очистка региона от вооруженных арабско-курдских формирований, в первую очередь — «Сирийских демократических сил» (SDF), а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ1 (организация запрещена в РФ), захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию местное население. Зачастую под предлогом «борьбы» с радикальными исламистами курдские банды грабили и убивали мирных жителей. Ситуация вызвала обоснованные опасения у Анкары, после чего было решено зачистить регион от террористов.

Ранее «Известия» сообщили, что Анкара заявила об «отсутствии проблем» с Москвой из-за ситуации в Сирии. По слова Тайипа Эрдогана, он находится «на связи» с российским лидером Владимиром Путиным и готов обсуждать любые возникающие вопросы.

1 Организация запрещена на территории РФ.