Армия Сирии берет под контроль участок границы с Турцией

Дамаск, 14 октября. Сирийские войска 14 октября берут под контроль участок границы с Турцией для защиты мирного населения.

Как сообщает агентство Firat, войска Сирийской Арабской Республики (САР) займут участок сирийско-турецкой границы в районе города Кобани, что в 150 километрах от Алеппо.

Ранее появилась информация о том, что армия Сирии вступила в город Манбидж и войдет в Кобани в ближайшие часы. Агентство SANA подтвердило эти сообщения. По его сведениям, армия выдвигается в северные районы, чтобы защитить мирное население.

Агентство подчеркивает, что жители населенных пунктов к востоку от Евфрата приветствовали решение Дамаска направить в этот район войска. В Хасаке проходят массовые демонстрации в поддержку возвращения под суверенитет САР северных и северо-восточных районов страны.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, на минувшей неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, ее целью является очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, в первую очередь — «оппозиционных» «Сирийских демократических сил» (SDF), а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ1 (организация запрещена в РФ), захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население. Нередко под предлогом «борьбы с ИГ» (запрещена в РФ), курдские вооруженные формирования грабили и убивали мирных жителей.

Ситуация вызвала обоснованные опасения у Анкары, после чего было решено навести в регионе порядок.

По данным турецкого Минобороны, в ходе операции «Источник мира» было уничтожено около 500 боевиков. В результате обстрелов турецких населенных пунктов террористами было убито 18 мирных жителей Турции, еще около 150 человек получили ранения.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США, поддерживающие SDF, готовят против Анкары «мощные санкции».

1 Организация запрещена на территории РФ.