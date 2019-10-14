Сирийская армия войдет в курдский город Кобани на восточном берегу Евфрата, сообщили СМИ

Дамаск, 14 октября. Сирийские правительственные войска войдут в город Кобани на восточном берегу Евфрата. Этот населенный пункт удерживается вооруженным формированием курдов «Сирийские демократические силы» (SDF).

По информации иракского телеканала «Курдистан-24», уже вечером 14 октября сирийские правительственные войска должны войти в Кобани.

9 октября турецкие вооруженные силы начали антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом сообщала Газета.ru.

Анкара надеется расчистить территории на восточном берегу реки Евфрат, захваченные вооруженным формированием оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF). Под предлогом «борьбы с терроризмом» ее участники притесняют местное население, убивают мирных граждан.

Хотя SDF якобы борется с ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация), на практике эти группировки успешно взаимодействуют. Более того, ряды «Сирийских демократических сил» регулярно пополняются за счет боевиков «Исламского государства»1.

Ранее RT сообщала, что ВС Турции взяли под контроль стратегически важную трассу М4, соединяющую города Алеппо и Хасака в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.