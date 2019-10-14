Онколог опроверг прогноз о состоянии Заворотнюк

Москва, 14 октября. Онколог опроверг информацию о критическом состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.

Ранее в ряде СМИ на фоне новостей о переводе Заворотнюк в другую клинику появились сообщения, что актрисе якобы осталось жить не больше двух суток. Как сообщает НТВ со ссылкой на эксперта в области онкологии, без точного диагноза такие прогнозы остаются беспочвенными. По словам врача, однозначно утверждать, что пациент может скончаться в течение 48 часов можно лишь в том случае, когда у него травма спинного или головного мозга.

«Если существует длительно тяжелое текущее заболевание, то информация о 48 часах неправильна», — отметил специалист.

Онколог рассказал, что перевод Заворотнюк в другую клинику может быть обусловлен целым рядом причин.

«Первое — это принятие консилиума о переходе на другое лечение. Причины могут быть финансовыми у родственников. Третья причина — это просто принятие решения родственниками о переводе в другое учреждение», — сообщил врач.

В августе продюсер Андрей Разин заявил, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга четвертой стадии. Позже стало известно, что актрису ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственного дыхания.

На минувшей неделе СМИ написали, что ее выписали из медицинского центра, где она проходила лечение, и перевели в другую клинику.

Как пишет «Газета.ру», накануне фанаты актрисы обратились к ее родственникам с просьбой сообщить правдивую информацию о состоянии Заворотнюк.