Независимый кандидат лидирует на выборах президента Туниса

Тунис, 14 октября. Профессор конституционного права Каис Саид, по предварительным данным, безоговорочно лидирует на президентских выборах в Тунисе.

По окончании голосования Саид поблагодарил избирателей за оказанную поддержку.

«Благодарю все, в том числе тех, кто не голосовал за меня. Это было свободное голосование, я уважаю каждого», — сказал он.

Саид отметил, что выборы в Тунисе явили собой пример демократии для всего мира. Он пообещал выстраивать дальнейшую работу «на принципах доверия и ответственности», придерживаясь принципов верховенства закона.

Вечером в воскресенье тунисские СМИ сообщили, что Саид, по данным exit poll, набирает около 72% голосов. Его соперник во втором туре выборов — медимагнат Набиль аль-Каруи набрал более 27%.

Позже Национальное телевидение Туниса объявило, что за Саида проголосовали около 75% избирателей. По предварительным данным, в выборах приняли участие около 60% жителей Туниса, имеющих право голоса.

Первый тур президентских выборов в североафриканской стране состоялся 15 сентября, но ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов. Неожиданным для многих стал проигрыш премьер-министра страны Юсефа аш-Шахеда, министра обороны Туниса Абдель Карима аз-Збили, а также члена влиятельной партии «Ан-Нахда» Абдельфаттаха Муру.

Ранее «Известия» рассказали, что на парламентских выборах, прошедших в Тунисе 6 октября, большинство голосов получила исламистская партия «Ан-Нахда».