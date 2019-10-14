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Неизвестный открыл огонь в торговом центре Флориды

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Неизвестный открыл огонь в торговом центре Флориды

Нью-Йорк, 14 октября. Неизвестный открыл огонь в торговом центре города Бока-Ратон в американском штате Флорида. Об этом сообщает на сайте городской полиции в социальной сети Twitter.

В результате инцидента один человек получил огнестрельное ранение. Он госпитализирован.

«Согласно новой поступившей информации, стрелок не обнаружен. К нам поступали сведения о выстрелах. Один человек с огнестрельным ранением доставлен в медицинский центр Дилрей», — указано в сообщении.

Правоохранители рекомендовали посетителям центра найти надежное укрытие. К настоящему моменту стрелок не обнаружен.

Накануне неизвестный атаковал церковь в штате Нью-Гемпшир. Ранение получил один человек. Злоумышленника задержали. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями, передает Газета.ru.

Также ранее стало известно о задержании мужчины, который стрелял в жилом доме штата Вашингтон. Об этом писала RT.

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