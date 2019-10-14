Журналист Гурнов допустил выход Одессы и Николаева из состава Украины

Москва, 14 октября. Журналист Александр Гурнов допустил выход Одессы и Николаева из состава Украины в результате нового государственного переворота. Такое мнение он высказал в ходе передачи «Горячо-холодно» на радио «Комсомольская правда».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пользуется значительной поддержкой населения, но эти симпатии по большей части сводятся к «дружбе» в социальных сетях.

«Вот то же самое у Зеленского. У него 72% украинцев во френдах, но одно дело — кликнуть, а другое дело — выйти и поддержать человека, за которого ты проголосовал, которому ты вверил свою судьбу, а не просто захотел чаще его видеть по телику, потому что захотел вторую серию «Слуги народа», — полагает Гурнов.

Журналист убежден, что Украине угрожает новый государственный переворот, последствия которого окажутся самыми серьезными. В частности, по мнению Гурнова, из состава Украины могут выйти Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск. Он добавил, что при подобном развитии событий распад государства станет неизбежным.

«Потому что делить Украину будут позже. Делить ее будут тогда, когда в мире наметятся новые полюсы силы. А пока эта перестройка только идет», — цитирует журналиста «ПолитЭксперт».

Ранее МИД Украины выразил протест Турции в связи с визитом в Анкару депутатов Госдумы РФ от Крыма Натальи Поклонской и Руслана Бальбека. Об этом писала Газета.ru.

Киевские власти по-прежнему не признают легитимность воссоединения Крыма с Россией по итогам референдума весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Киев считает полуостров собственной «оккупированной» территорией.

МИД России неоднократно подчеркивал, что волеизъявление жителей Крыма прошло в полном соответствии с нормами международного права.