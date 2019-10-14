Федоров указал на связь курдских террористов с ИГИЛ на северо-востоке Сирии

Дамаск, 14 октября. Связь между вооруженными формированиями курдов и террористами ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии значительно глубже, чем это принято считать. Такое мнение высказал известный российский политик Евгений Федоров.

По его словам, заявления главарей отрядов курдов о «борьбе с терроризмом» не имеют ничего общего с реальным положением вещей. Вооруженное формирование курдов «Сирийские демократические силы» (SDF) активно вовлекает террористов «Исламского государства»1 в свои ряды. Федоров убежден, что рано или поздно боевики вынуждены будут покинуть Сирию.

«Все эти незаконные формирования должны пройти через какой-то этап — через какой-то этап внутренних конфликтов, работы и взаимодействия, незаконные бандформирования должны уйти из Сирии», — сказал политик.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В Анкаре рассчитывают зачистить захваченные SDF территории от вооруженных формирований курдов, которые под видом «борьбы с терроризмом» притесняют местное население, жестоко расправляются с суннитами.

Накануне в министерстве обороны Турции сообщили о ликвидации почти 480 боевиков курдских в рамках операции «Источник мира» на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2019

В турецком военном ведомстве уточнили, что обстрел осуществлялся с земли и с воздуха. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.