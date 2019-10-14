Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Федоров указал на связь курдских террористов с ИГИЛ на северо-востоке Сирии

132
0 Оставить комментарий

Федоров указал на связь курдских террористов с ИГИЛ на северо-востоке Сирии

Дамаск, 14 октября. Связь между вооруженными формированиями курдов и террористами ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии значительно глубже, чем это принято считать. Такое мнение высказал известный российский политик Евгений Федоров.

По его словам, заявления главарей отрядов курдов о «борьбе с терроризмом» не имеют ничего общего с реальным положением вещей. Вооруженное формирование курдов «Сирийские демократические силы» (SDF) активно вовлекает террористов «Исламского государства»1 в свои ряды. Федоров убежден, что рано или поздно боевики вынуждены будут покинуть Сирию.

«Все эти незаконные формирования должны пройти через какой-то этап  — через какой-то этап внутренних конфликтов, работы и взаимодействия, незаконные бандформирования должны уйти из Сирии»,  — сказал политик.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В Анкаре рассчитывают зачистить захваченные SDF территории от вооруженных формирований курдов, которые под видом «борьбы с терроризмом» притесняют местное население, жестоко расправляются с суннитами.

Накануне в министерстве обороны Турции сообщили о ликвидации почти 480 боевиков курдских в рамках операции «Источник мира» на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.

В турецком военном ведомстве уточнили, что обстрел осуществлялся с земли и с воздуха. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: Политэксперт
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров