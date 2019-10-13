Дамаск и курдская администрация договорилась о размещении военных САА на границе с Турцией

Дамаск, 13 октября. Власти Сирии договорились с курдской автономной администрацией о размещении сирийских правительственных войск на всем протяжении границы с Турцией. Об этом сообщает РИА Новости.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Целью действий Анкары является зачистка территории от вооруженных формирований курдов, в первую очередь – «Сирийских демократических сил» (SDF).

Под видом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещенная в России террористическая организация) боевики SDF захватили восточное побережье Евфрата. На практике отряды курдов активно сотрудничали как с террористами ИГИЛ1, так и с Рабочей партией Курдистана. Местное население подвергалось насилию. Под предлогом «борьбы с терроризмом» были убиты многие мирные жители.

Такое положение вещей вызвало серьезную обеспокоенность Анкары. Благодаря операции «Источник мира» глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает уничтожить террористический коридор вдоль турецко-сирийской границы, обеспечить мир и безопасность в регионе.

Накануне в министерстве обороны Турции отчитались об уничтожении почти 500 боевиков курдских формирований, в рамках операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом писала RT.

Также глава Турции Реджеп Эрдоган оценил потери среди мирного турецкого населения.

«При обстрелах террористами наших городов погибли 18 мирных граждан и 147 получили ранения», — сказал турецкий лидер.

Ранее эксперт объяснил, почему Анкара начала антитеррористическую операцию на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.