СШОР «Сестрорецк» разгромила команду «Невский фронт» в футбольном матче. ФАН-ТВ

В Петербурге прошел последний тур чемпионата по футболу среди детско-юношеских коллективов второй лиги. На поле вышли команды Фрунзенского района «Невский фронт» и спортивной школы олимпийского резерва «Сестрорецк».

В таком составе ребята играют в последний раз. На протяжении долгих лет команда Фрунзенского района «Невский фронт» и спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) «Сестрорецк» — давние соперники.

На 25 минуте первого тайма счет открыл Рафаэль Алиев, отправив головой мяч в ворота соперника. Тренер команды «Сестрорецк» скептически относился к игре, однако ребят настроил правильно.

«В далеком 2014 году, когда мы начинали играть 11 на 11, у нас получился удачный дебют, мы взяли золотые медали, я парням говорю, парни давайте закончим на такой же ноте. Некоторые тренеры думают и ребята даже, если ты не играешь в вышей лиге, в высшей группе в «Зените», в СШОР «Зенита»,то из тебя футболиста не получится. Я хочу не согласиться с этим мнением. Могу чуть похвастаться, у нас в команде начинал довольно известная личность Сандрачук Александр, который начинал у нас, и потом был приглашен в академию «Зенит». Из самого низа человек, главное — желание, может пробиться в самую элиту российского футбола», — говорит Артем Середа, тренер СШОР «Сестрорецк».

Второй гол не заставил себя долго ждать. Лев Осипов, подхватив мяч в центре поля, прошел защиту соперника и закатил мяч в пустые ворота. В самом начале второго тайма Иван Шкапин технично обыграл троих соперников, сделав счет 3:0.Через пару минут Николай Гавриченко воспользовался ошибкой вратаря и забил четвертый гол на 21 минуте второго тайма. После штрафного обводящим ударном Егор Маркин установил окончательный счет этого матча — 5:0 .Теперь команда «Сестрорецк» прочно обосновалась на втором месте турнирной таблицы.

Сами ребята в своей победе были уверены с самого начала.

«Они в центре игроков просто не держат, они не выходили с обороны, они только выбивали и бежали, поэтому в центре было легко играть. Тяжело было защитникам играть, а в центре было все просто. У соперника не было шансов, победа была предсказуемая, поэтому мы довольны своей игрой, мы сделали все, что от нас требовалось», — говорит Тимур Хусяйнов, футболист СШОР «Сестрорецк».

Теперь победители смогут попасть в молодежную команду, где сыграют в новой возрастной категории.