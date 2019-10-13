II Международный Большой детский фестиваль открылся в Москве. ФАН-ТВ

Показ спектакля «Книга джунглей. Маугли» прошел вне конкурсной программы.

Буду артистом и музыкантом. Такое заявление Марк сделал уже давно. С пяти лет занимается в актерской студии и два года учится в музыкальной школе. Марку девять лет. Уже второй год он — член жюри Международного Большого детского фестиваля. Сегодня фестиваль открылся в Московском Губернском театре.

«К театру я отношусь хорошо, потому что театр воспитывает нас. Взрослого зрителя не будет, если ребенок с детства не будет ходить в театр, воспитываться. Потому что он не будет знать что такое театр», — говорит Марк-Малик Мурашкин, член жюри.

Оценивать спектакль-открытие Марку не придется. «Книга джунглей. Маугли» покажут вне конкурса. Это своего рода классика для сцены МГТ.

Завораживающий и яркий. Именно так можно описать постановку о джунглях. Сверкающие костюмы пленят зрителя словно голос удава Ка.

Кстати, его озвучил сам мэтр. Сергей Безруков признается, что не мог оставить детский спектакль без своего участия.

«Вы знаете, когда масштаб становится международным, мы только приветствуем. Потому что это не просто театральный фестиваль, театральных фестивалей много, это мультижанровый фестиваль. Поэтому здесь представлены практически все жанры. Все то, что было сделано лучшего для детей. Это важно, вот все лучшее по разным направлениям мы представляем детям, чтобы они имели возможность увидеть все самое лучшее», — делится Сергей Безруков, художественный руководитель МГТ.

Лучшее привезли из 12 городов, заявок на участие поступило более двухсот. Закроют фестиваль в Санкт-Петербурге в ноябре. А пока юные члены жюри рассуждают о том, как будут оценивать программу. Ведь впереди целый месяц показов.