Эксперт объяснил, почему Турция начала антитеррористическую операцию на северо-востоке САР

Москва, 13 октября. Военная операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии направлена на зачистку от вооруженных формирований курдов. Такое мнение высказал корреспондент «ПолитРоссии» и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

По его словам, основной удар Анкары приходится на вооруженное формирование оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF). Последнее, хотя и декларирует своей целью борьбу с ИГИЛ1 («Исламское государство1 — запрещенная в России организация), на деле сотрудничает с террористами, активно включает террористов ИГ1 в свои ряды.

Боевики также сотрудничают с террористами в «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и «Отрядами народной самообороны» (YPG).

«Они (силы SDF — прим. ФАН) прямые сторонники «Рабочей партии Курдистана», действующей в Турции. Это официальная позиция Анкары, и она имеет достаточно простое происхождение и простые обоснования», — сказал Коновалов.

Эксперт подчеркнул, что методы вооруженных формирований курдов и боевиков ИГИЛ по сути идентичны.

Он также отметил, что операция «Источник силы» охватывает исключительно северо-восток Сирии. Эта территория была захвачена вооруженными формированиями курдов с грубым нарушением суверенитета Дамаска и норм международного права.

«Эрдоган хочет сделать на этой территории так называемый буфер безопасности. Речь идет о тридцатикилометровой зоне вдоль границы между Сирией и Турцией, которая будет отделять турок от находящихся там курдов», — цитирует Коновалова «ПолитРоссия».

Ранее министерство обороны Сирии отчиталось о ликвидации около 500 боевиков в рамках антитеррористической операции «Источник мира» против вооруженных формирований курдов на северо-востоке Сирии. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.