Беглов рассказал о подготовке к зиме, встрече с Путиным и других событиях недели

Санкт-Петербург, 13 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился итогами недели с жителями Санкт-Петербурга. О главных событиях недели глава региона рассказал на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Беглов поблагодарил главу государства за поддержку проектов Северной столицы.
«Поручил членам городского Правительства не сбавлять обороты. Особенно много работы предстоит по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказал Беглов.
Глава Петербурга отметил, что к 2024 году в нормативное состояние должно быть приведено как минимум 85% дорог.
Кроме того, в Совет Федерации было направлено предложение об избирательном переходе на закрытую систему теплоснабжения. Согласно действующему законодательству, до 2022 года переход должен быть осуществлен в полном объеме.
«Считаю, что переходить на закрытую систему в первую очередь необходимо там, где жителей беспокоит качество горячей воды», — убежден губернатор.
Беглов также поделился ходом подготовки к зиме. Консервация городских фонтанов уже начата. Усилия власти направлены на сохранение в надлежащем состоянии чувствительного к холодам оборудования.
Четвертый пункт отчета о проделанной за неделю работе посвящен профессиональному обучению пожилых петербуржцев.
«Понимаю сложность конкуренции с более молодыми сотрудниками. Обучение (бесплатно) поможет повысить квалификацию и снизить остроту этого вопроса. Можно получить и новую, более востребованную профессию», — отметил Беглов.
Для удобства горожан пост сопровождается необходимыми контактами.
Приятные новости принес конкурс Edcrunch Award. Его призерами стали сразу два жителя Северной столицы: Анатолий Карпов, преподаватель из Института Биоинформатики, и Артем Грязнов, профессор СПбГЭТУ (ЛЭТИ).
«Я всегда был уверен, что петербургская высшая школа — эталон хорошего образования», — отметил губернатор.
В завершении публикации глава Петербурга выразил благодарность тем, кто принимал участие в голосовании за наполнение будущего арт-парка «Тучков буян».
«Обязательно включим ваши пожелания в техзадание, следующий этап – архитектурный конкурс на разработку концепции», — пообещал Беглов.
Ранее стало известно, сколько дорог отремонтировали в Петербурге на протяжении 2019 года.