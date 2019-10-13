Беглов рассказал о подготовке к зиме, встрече с Путиным и других событиях недели

Санкт-Петербург, 13 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился итогами недели с жителями Санкт-Петербурга. О главных событиях недели глава региона рассказал на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Беглов поблагодарил главу государства за поддержку проектов Северной столицы.

«Поручил членам городского Правительства не сбавлять обороты. Особенно много работы предстоит по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказал Беглов.

Глава Петербурга отметил, что к 2024 году в нормативное состояние должно быть приведено как минимум 85% дорог.

Кроме того, в Совет Федерации было направлено предложение об избирательном переходе на закрытую систему теплоснабжения. Согласно действующему законодательству, до 2022 года переход должен быть осуществлен в полном объеме.

«Считаю, что переходить на закрытую систему в первую очередь необходимо там, где жителей беспокоит качество горячей воды», — убежден губернатор.

Беглов также поделился ходом подготовки к зиме. Консервация городских фонтанов уже начата. Усилия власти направлены на сохранение в надлежащем состоянии чувствительного к холодам оборудования.

Четвертый пункт отчета о проделанной за неделю работе посвящен профессиональному обучению пожилых петербуржцев.

«Понимаю сложность конкуренции с более молодыми сотрудниками. Обучение (бесплатно) поможет повысить квалификацию и снизить остроту этого вопроса. Можно получить и новую, более востребованную профессию», — отметил Беглов.

Для удобства горожан пост сопровождается необходимыми контактами.

Приятные новости принес конкурс Edcrunch Award. Его призерами стали сразу два жителя Северной столицы: Анатолий Карпов, преподаватель из Института Биоинформатики, и Артем Грязнов, профессор СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

«Я всегда был уверен, что петербургская высшая школа — эталон хорошего образования», — отметил губернатор.

В завершении публикации глава Петербурга выразил благодарность тем, кто принимал участие в голосовании за наполнение будущего арт-парка «Тучков буян».

«Обязательно включим ваши пожелания в техзадание, следующий этап – архитектурный конкурс на разработку концепции», — пообещал Беглов.

Ранее стало известно, сколько дорог отремонтировали в Петербурге на протяжении 2019 года.