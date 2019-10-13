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Минобороны России призвало не допустить голода и эпидемий на северо-востоке Сирии

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Минобороны России призвало не допустить голода и эпидемий на северо-востоке Сирии

Москва, 13 октября. Министерство обороны России призвало предотвратить гибель людей от голода и эпидемий на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделал глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он подчеркнул, что мирным жителям, которые находятся в лагерях для беженцев, подконтрольных вооруженному формированию оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF), угрожает серьезная опасность.

«Призываем все стороны срочно разработать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы в восточной части Сирии. Вопросы спасения беженцев и мирного населения требуют безотлагательного решения», — сказал Бакин.

Глава ЦПВС РФ также указал на риск освобождения боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 из тюрем, подконтрольных SDF.

«Всеми сторонами сирийского урегулирования должны быть приняты меры по недопущению подобного сценария», — заключил генерал-майор.

Ранее в министерстве обороны Турции сообщили о ликвидации 525 курдских боевиков с начала операции «Источник мира». Главной целью операции является зачистка вооруженных формирований курдов, которые под видом борьбы с ИГИЛ1 захватили восточное побережье Евфрата. Они притесняют мирных жителей, в числе которых и сунниты. Под предлогом «чистки от террористов» курдские боевики убивают местное население.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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