Сирийская армия вошла в город Манбидж в провинции Алеппо

Дамаск, 13 октября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) вошли в город Манбидж, который расположен на востоке провинции Алеппо. Об этом сообщает арабский спутниковый телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, сирийские военнослужащие вошли в город Манбидж, который расположен в 85 километрах к северо-востоку от Алеппо. В ближайшее время подразделения САА возьмут под свой контроль город Манбидж.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских террористов на севере Сирии. Главной целью турецкой военной операции является создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, а также блокировка стратегической трассы М4, которую террористы используют для перемещения и доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом в действительности курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как большая часть из них входит в состав курдских вооруженных формирований.

Кроме того, курдские террористы оказывали помощь боевикам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора и их перемещении на территорию американских военных баз в районе населенных пунктов Аш-Шаддади и Ат-Танф.

При этом вся деятельность курдских террористов в Сирии способствовала созданию спящих ячеек группировки ИГ, которые готовы в любой момент начать масштабные боевые действия в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.