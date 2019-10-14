Сирия итоги за сутки на 14 октября 06.00: САА займет Кобани и Манбидж, армия Турции взяла Рас-аль-Айн и Тель-Абъяд

Сирия, 14 октября. 700 боевиков ИГ1 сбежали из лагеря в Айн-Иссе. Армия Турции совместно с союзными силами выбила курдских боевиков из города Рас-аль-Айн и Тель-Абъяд. САА займет Манбидж и Кобани. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по опорным пунктам альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами близ поселка Арбейн и деревни Ариха в южных районах провинции Идлиб, разместили подкрепление близ городов Аль-Баб и Арима в Алеппо, в ближайшие 48 часов займут Кобани и Манбидж.

Международная коалиция: провела патрулирование на востоке Сирии, вывела свои вооруженные силы из Кобани (Айн-аль-Араб) и в ближайшее время намерены эвакуировать из Сирии около 1000 военнослужащих.

«Исламское государство1»: совершило нападение на базу армии США в Аш-Шаддади в Хасаке, призывает «спящие ячейки» воспользоваться ситуацией и помочь бежать из курдских тюрем и лагерей заключенным террористам организации, подорвали курдский патруль в Дейр-эз-Зоре и взорвали бомбу в штабе SDF.

Курды: согнали местных жителей города Бусейра на протестную акцию против проведения Турции операции на востоке Сирии, на севере Хасаки выбиты из Рас-аль-Айна и Тель-Абъяда, потеряли 280 членов из-з вспышки дезертирства.

ВС Турции и союзные силы: взяли под свой контроль Рас-аль-Айн, Тель-Абъяд, ряд поселков и трассу М-4 на севере Сирии, захватили 24 курдских боевика, стягивают силы к Манбиджу на востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

Как сообщает портал Baladi News, большие подкрепления и тяжелая техника для Сирийской арабской армии (САА) прибыли в район неподалеку от города Манбидж, Аль-Баб и у деревни Арима. Как сообщает агентство Al Mayadeen, армия Сирии возьмет под свой контроль два крупных города подконтрольных SDF Кобани и Манбидж в течении 48 часов. Анонимные источники сообщили агентству, что части САА займут два города для контроля над ситуацией. По неподтвержденным данным, курдская администрация уже покинула Манбидж, в городе остались только представители SDF из коренного арабского населения

Как сообщил новостной портал Baladi News, в районе города Джераблус два гражданских лица были убиты и одна женщина получила серьезные ранения в результате взрыва снаряда, прилетевшего с позицией боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Как указывает источник, ракетный снаряд попал в автомобиль на дороге между поселками Мухайсин и Хасан.

Медиаресурс из числа приближенных к боевикам «вооруженной оппозиции» распространяют информацию об обстреле позиций боевиков в районе поселка Хрейтан, который ведется со стороны позиций артиллерии Сирийской арабской армии (САА), как указывает новостное агентство Masar Press Net.

Министерство обороны США опубликовало новые данные о ходе эвакуации американских военных на севере Сирии, всего планируется вывести из страны около 1000 военнослужащих.

Военнослужащие ВС США покинули свою базу в Кобани, как передает Aleppo AMC. Перед этим военнослужащие провели последнее патрулирование в районе города вдоль линии соприкосновения сторон курдских боевиков и протурецких сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сотни мирных семей прибывают в Дейр-эз-Зор из Хасаки и Ракки, покидая зоны активных боевых действий, как указывает ресурс Vegend News.

В городе Бусейра силами курдской самопровозглашенной полиции «Асайиш» был проведен митинг, который прошел под антитурецкими лозунгами, передает портал Masasr Press Net. Некоторые источники указывают, что курды насильно сгоняли на протест жителей соседних районов.

В связи с проведение на севере страны военной операции Турции «Источник мира» курды отказались от проведения всех контртеррористических операций против ИГИЛ1 в зоне своей оккупации. Закономерно увеличилось число нападений на их посты со стороны «спящих ячеек». Два члена SDF были убиты в результате взрыва мины в городе Хаджин, к востоку от административного центра провинции города Дейр-эз-Зор, как передает медиаресурс Halab Today TV. В городе Аль-Изба была взорвана бомба в штаб-квартире SDF. Взрыв нанес только материальный ущерб. На дороге между городом Багуз и поселком Ас-Суса был подорван самодельной бомбой автомобиль SDF. Несколько курдских боевиков скончались на месте от полученных ран.

Провинция Даръа

Как передает агентство SANA, сотрудники российской стороны Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) привезли продовольственную помощь в провинцию Даръа. Жители поселка Ибта неподалеку от границы с Иорданией получили три с половиной тонны продуктов первой необходимости. Как сообщил российским представитель ЦПВС майор Денис Анисимов, в поселке прошла гуманитарная акция и населению раздала продовольственных наборы, куда вошли продукты, как мука, сахар, рис, чай, сгущенное молоко. Ибта входит в состав района Изра, одного из трех районов провинции, который был возвращен под контроль сирийской армии год назад.

Провинция Идлиб

Самолеты ВВС Сирии совершили боевой вылет на юг Идлиба днем и ударили по позициям альянса «Тахрир аш-Шам» у поселков Арбейн и Маар-Ширин, как указывает новостной ресурс Aleppo AMC. САА также обстреляла из тяжелой артиллерии укрытия джихадистов в районе деревень Ариха и Джебла и у города Джиср-аш-Шугур. По словам корреспондента агентства Enab Baladi ВВС Сирии также нанесли точечные удары по опорным пунктам террористов на подступах в городу Джиср-аш-Шугур.

Провинция Ракка

Утром продолжились столкновения между союзными силами турецкой армии и курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе трассы M-4 на востоке провинции, как передал Twitter-канал Hoseyin Bozan. Протурецкие бойцы заявили о взятии поселка Сулук, бои за которые велись несколько суток, о чем также сообщает источник. В ходе столкновения на контрольно-пропускном пункте SDF были ликвидированы пять курдских радикалов. Танковым залпом была разрушена позиция снайперов «Демократических сил Сирии» в районе Тель-Абъяда, как передает Twitter-канал Hoseyin Bozan. Конвой подкрепления для курдов был обстрелян из артиллерии Позже новостной портал Anadolu сообщил, что Турция начала штурм города Тель-Абъяд, во второй половине дня город перешел под контроль турецкой армии и союзных сил.

SDF ввели комендантский час в нескольких городах и поселках к западу от города Ракка и развернули десятки контрольно-пропускных пунктов на въезде из городов Ат-Табка, Аль-Джарния и у Мансура, как передает агентство Baladi News

Лагерь для беженцев под городом Айн-Исса на подконтрольной курдам территории покинули 3000 беженцев. Позднее глава пресс-центра SDF Мустафа Бали заявил, что почти все заключенные лагеря в Айн-Иссе сбежали. По различным данным от 700 до 859 сбежавших из лагеря человек были из состава «Исламского государства». Медиаресурсы ИГИЛ призывают спящие ячейки помочь бежать заключенным в лагерях SDF, как передал новостной портал Masar Press Net. Анонимный источник агентства Anadolu сообщил, что курды сами спровоцировали пожар в лагере в Айн-Иссе, предварительно выведя сотрудников охраны, после чего подожгли административный блок.

Провинция Хасака

Утром протурецкие бойцы заняли ряд поселков на периферии города Рас-аль-Айн и отрезали курдские пути сообщения между городами. Командование SDF перебросило в район подкрепления из других частей провинции и возобновили бои в промышленной зоне и предместьях поселка Телль-Бейдар, но ВВС Турции и артиллерия оттеснили их. Днем турки взяли под свой контроль семидесятикилометровый участков трассы М-4, который связывает Ракку и Хасаку. После этого турецкая армия заняла поселки Ад-Духма и Ар-Рауйя и начали штурм Рас-аль-Айна.

Курдские активисты распространяли сведения о том, что бои с турецкой армией ведутся только в промышленных районах на западе и востоке города, но во второй половине дня протурецкие силы заявили о взятии Рас-аль-Айна. Аналогичное заявление разметил на своей странице в сети Twitter лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Портал ANHA передает, что курды сбили турецкий разведывательный беспилотник, а также убили семь военнослужащих турецкой армии и союзных сил. Два турецких журналиста пострадали в турецком приграничном городе Нусайбин при обстреле со стороны курдских боевиков, о чем сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска». В поселке Акджа-Калла несколько человек пострадали в результате обстрела, один мирный житель ранен в турецкой провинции Шанлыурфа из-за разрыва снаряда, выпущенного курдами. Всего 18 турецких мирных жителей погибли в результате обстрела турецких городов со стороны SDF. За минувшие пять дней курдские террористы выпустили более 650 артиллерийских снарядов.

280 членов «Демократических сил Сирии» дезертировали из Тель-Баракского полка на севере провинции, сообщает новостное агентство Masar Press Net. По информации агентства Anadolu, 24 боевика добровольно сложили оружие и сдались подразделениям турецкой армии.

ИГИЛ на подконтрольном ресурсе «Амак» объявляет о бомбардировке американской штаб-квартиры в городе Аш-Шадади самодельными реактивными системами залпового огня, как передает Twitter-канал NORS. Сведений о пострадавших не поступало. Отметим, что ранее сообщалось о выводе американских военнослужащих с баз на севере провинции и переброске их через погранпереход «Семалка» в Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.