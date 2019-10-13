Нобелевский лауреат по химии назвал главные причины возникновения рака

Москва, 13 октября. Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал назвал два главных механизма развития рака. По его словам, возникновение раковых опухолей в человеческом организме обусловлено негативными процессами, которые связаны с круговоротом кислорода и воды в организме.

«Почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток», — пояснил Линдал.

По его словам, данные процессы связаны с разложением воды и других веществ в клетках и появлением агрессивных форм кислорода в человеческом организме.

Он также добавил, что кислород и воду невозможно полностью вывести из человеческого организма, поэтому победить рак вряд ли получится. Однако можно разработать более эффективные лекарственные средства для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Кроме того, ученый посоветовал курильщикам полностью отказаться от употребления табачных изделий или перестать курить сигареты одну за другой, отметив, что сигаретный дым действует на человеческий организм так же, как и агрессивные формы кислорода.

Стоит отметить, что Линдал является одним из трех лауреатов Нобелевской премии по химии 2015 года, результаты исследований которых помогли понять, как именно клетки восстанавливают свою ДНК. 13 октября Томас Линдал выступил с лекцией на XIV Всероссийском фестивале Nauka 0+.