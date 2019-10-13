Россия разгромила Кипр со счетом 5:0 и вышла на Евро-2020

Никосия, 13 октября. Сборная России на выезде победила Кипр со счетом 5:0 в рамках отборочного этапа в группе I и вышла на чемпионат Европы по футболу.

В Никосии подопечных Станислава Черчесова устраивала ничья. Тем не менее со стартовых минут гости показали заряженность на победу. Подавляющее преимущество «красно-белых» вскоре воплотилось в забитые мячи. Голы Черышева и Оздоева обеспечили гостям комфортный перевес уже к 22-й минуте встречи.

Шансы киприотов на положительный результат сократились до минимума после удаления Лайфиса за грубейший фол против Петрова. Полузащитник «Краснодара» не смог продолжить игру. Судя по всему, Сергей получил серьезную травму.

Во второй половине встречи команда Черчесова владела безоговорочной инициативой и довела дело до разгрома. Сначала подачи Черышева отличился Дзюба. Под занавес поединка точные удары нанесли Головин и снова Черышев.

Крупная победа над ближайшим конкурентом в Никосии обеспечила россиянам выход на чемпионат Европы 2020 года. За два тура до окончания отборочного этапа «красно-белые» опережают киприотов на 11 очков. Сборная России одержала семь побед подряд. В прошлом туре она добились убедительной победы над шотландцами — 4:0. Об этом сообщала Газета.ru.

Чемпионат Европы по футболу впервые в истории турнира пройдет сразу в 12 городах разных стран. В числе принимающих городов оказался и Санкт-Петербург. В городе на Неве пройдут матчи группового этапа и четвертьфинал.

После долгого перерыва на чемпионате Европы в очном поединке могут сыграть сборные России и Украины. Их встреча возможна на стадии плей-офф.