Минобороны Турции сообщило о ликвидации 525 курдских террористов в ходе операции в Сирии

Анкара, 13 октября. Министерство обороны Турции обнародовало информацию о ликвидации 525 курдских боевиков с начала операции «Источник мира» на севере Сирии. Обстрел позиций курдских боевиков военными силами Анкары идет как с земли, так и с воздуха.

«Общее число террористов, которые были нейтрализованы в ходе успешно продолжающейся операции «Источник мира», достигло 525», — говорится в сообщении министерства обороны Турции.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции «Источник мира». Главная цель вооруженного мероприятия — зачистка расположенных в Сирии курдских вооруженных формирований, якобы ведущих борьбу с ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). В действительности же курдские боевики не ведут войну с террористами, а наоборот, включают в свои ряды.

Вооруженные курдские формирования захватили восточное побережье Евфрата и притесняют мирное местное население, в том числе суннитов. Боевики убивают людей, прикрывая насилие якобы «чистками» террористов.

Ранее США сообщили о желании вывести около тысячи военных из Сирии из-за вооруженной турецкой операции. Данное решение Пентагона является целесообразным, так как войска Вашингтона не будут мешать Турции вести военную операцию против курдских боевиков.

Основная цель турецкой вооруженной операции «Источник мира» — создание единой зоны безопасности на границе между двумя государствами для пресечения передвижений боевиков по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.