Эксперт назвал причины проведения военной операции Турции против курдских боевиков в Сирии

Москва, 13 октября. Военная операция Турции на северо-востоке Сирии направлена против террористической деятельности курдских боевиков на турецкой территории. Об этом заявил эксперт по геополитике и член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

В течение нескольких последних лет курдские боевики устроили серию террористических атак на территории Турции. Так, в августе 2015 года курдская организация «Революционная народно-освободительная партия-фронт» совершила нападение на американское консульство в Стамбуле, а в 2016 году атаковала посольство США в Анкаре. Кроме того, в 2016 году «Ястребы свободы Курдистана» взяли на себя ответственность за теракты в Анкаре, Стамбуле и Бурсе, жертвами которых стали 114 мирных жителей.

В августе 2016 года смертник подорвал две тонны взрывчатки у отделения полиции в турецком городе Догубаязит. Боевик «Рабочей партии Курдистана» атаковал участок на заминированном тракторе. В результате теракта погибли три человека, еще 24 получили ранения.

Начавшаяся 9 октября антитеррористическая операция против курдских боевиков на северо-востоке Сирии вызвана стремлением Анкары создать зону безопасности в приграничном с Турцией сирийском регионе, а также блокировать террористический коридор между странами.

«Обстоятельства, в которых Турции пришлось предпринять эту операцию, просто доведены до крайности. Вероятность того, что выдавленные из большей части Сирии исламистские структуры пойдут в Турцию и еще больше усугубят ситуацию, очень велика», — отмечает Соколов.

Он также добавил, что антитеррористическая операция Анкары не нарушает интересы России и Сирии, так как гарантирует сохранение территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, передает «Слово и Дело».

«Собственно говоря, Эрдоган объявил это довольно четко. Я думаю, что только на таких условиях взаимодействие с Россией у Турции и может осуществляться», — добавил эксперт.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии, которая получила название «Источник мира». В рамках операции Анкара намерена создать зону безопасности в приграничном с Турцией сирийском регионе, а также блокировать стратегическую трассу М4, которую террористы используют для перемещения и доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Анкары направлена против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом в действительности курдские боевики не вели боевые действия против ИГ, так как большое количество исламских радикалов входит в ряды курдских вооруженных формирований.

Кроме того, курдские боевики оказывали помощь террористам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских военных баз в районе населенных пунктов Аш-Шаддади и Ат-Танф. При этом вся деятельность курдских террористов в Сирии способствовала созданию спящих ячеек ИГ, которые готовы в любой момент начать активизировать свою деятельность на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.