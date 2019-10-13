Сирия, 13 октября. САА займет Манбидж и Кобани. В Дейр-эз-Зоре боевики ИГ1 взорвали штаб SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: намерены занять Манбидж и Кобани на востоке Алеппо.

«Исламское государство1»: совершило нападение на курдский патруль в Дейр-эз-Зоре и подорвало штаб-квартиру боевиков.

Курды: потеряли несколько человек в Дейр-эз-Зоре при нападении боевиков ИГИЛ1, теряют свои позиции в Хасаке и Ракке, отводят силы из Манбиджа.

ВС Турции и союзные силы: отрезают пути снабжения курдских радикалов на севере Сирии, в Хасаке взяли еще три поселка.

Международная коалиция: провела патрулирование на востоке Сирии, вывела свои вооруженные силы из Кобани (Аль-айн-Араб).

Провинция Алеппо

Сообщается, что в город Манбидж вошли отряды Сирийской арабской армии (САА) и направляются к зданию городской администрации «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает портал Step News. Военнослужащие ВС США покинули свою базу в Кобани (Аль-айн-Араб), как передает Aleppo AMC. Перед этим военнослужащие провели последнее патрулирование в районе города вдоль линии соприкосновения сторон курдских боевиков и протурецких сил.

Армия Сирии возьмет под свой контроль два крупных города подконтрольных SDF Кобани и Манбидж в течении 48 часов, как передает новостной портал ТАСС. Как стало известно агентству Al Mayadeen из собственных источников в армии, пожелавших остаться неизвестными, части САА армии войдут в два приграничных города для контроля над ситуацией в них в течение двух суток. По неподтвержденным данным, курдская администрация уже покинула Манбидж.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два члена SDF были убиты в результате взрыва мины в городе Хаджин, к востоку от административного центра провинции города Дейр-эз-Зор, как передает медиаресурс Halab Today TV.

Twitter-канал Deir Ezzor 24 передает, что в городе Аль-Изба была взорвана самодельная бомба в штаб-квартире боевиков SDF. Взрыв нанес только материальный ущерб, курдские боевики не пострадали. В установке бомбы SDF подозревают боевиков «Исламского государства». В связи с проведением операции Турции «Источник мира» курды отказались от всех контртеррористических рейдов против ИГИЛ в зоне своей оккупации. Закономерно увеличилось число нападений на их посты со стороны «спящих ячеек». В городе Багуз неизвестные установили бомбу в патрульный автомобиль SDF и бомба детонировала на дороге, ведущей в Ас-Сусса. Несколько курдских боевиков скончались на месте от полученных ран.

Провинция Ракка

Самолеты сил Международной коалиции проводят разведывательные полеты над городом Ракка, как передает новостное агентство Euphrates Post.

Как сообщает новостное агентство Anadolu, по некоторым данным, охрана лагеря в Айн-Иссе, откуда сбежало по разным оценкам от 700 до 859 иностранных боевиков «Исламского государства», сама намерено инициировала пожар в нем. По информации местного анонимного источника агентства, утром курды вывели гражданских служащих из лагеря, после чего начался пожар, который начался в административном крыле. Источник также добавил, что в лагере содержалось почти 5000 человек, в том числе 2000 террористов ИГИЛ и членов их семей.

Провинция Хасака

ВС Турции и союзных сил в ходе боев с «Демократическими силами Сирии» отрезали дорогу между городом Телль-Тамар со стороны населенного пункта Аль-Мабрука, о чем сообщает новостное агентство Step News. В настоящее время турецкая армия отрезает сообщения между поселками, занятыми курдам, чтобы затруднить боевикам переброс подкрепления и боеприпасов.

Протурецкие бойцы освободили в ходе боев с курдами поселка Аль-Азизия, Абу Ас-Сун и Аль-Марурия, а так несколько ферм в районах Рас-аль-Айна, как передает новостной портал Masar Press Net. Тем самым число деревень на севере Сирии, освобожденных от группировки SDF, возросло до 42.

По информации агентства Anadolu, на севере Сирии уже 24 боевика «Демократических сил Сирии» добровольно сложили оружие и сдались подразделениям турецкой армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.