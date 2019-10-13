Азиза призналась в страстном романе с женатым Абдуловым

Москва, 13 октября. Известная певица Азиза спустя много лет призналась в тайном романе с актером Александром Абдуловым.

Азиза пришла в качестве гостьи на телепрограмму «Секрет на миллион». Во время эфира певица сделала пикантное заявление, тем самым удивив ведущую Леру Кудрявцеву.

В 1989 году 25-летняя Азиза приехала покорять Москву, не имея в столице друзей и родственников. Певица и Абдулов встретились в Центральном Доме работников искусства. Популярный актер предложил молодой девушке провести экскурсию по столице России.

Спустя нескольких встреч между парой закрутился страстный роман, но Азиза не смогла свыкнуться с мыслью, что актер несвободен — Абдулов был женат на Ирине Алферовой. Кроме того, певица не относилась к роману артистов серьезно.

«Стали встречаться. На его территории… Завтрак мне не готовил, потому что он уснет, я сбегала — вызывала такси, не хотела оставаться. Все было чужое», — призналась певица.

Спустя 30 лет на одном из светских раутов к Азизе подошла Юлия Абдулова, вдова актера. Женщина рассказала, что Абдулов был сильно влюблен в восточную певицу и даже подумывал о браке.

Когда в 2008 году Александр Абдулов скончался после продолжительной болезни, его первая жена Ирина Алферова не пришла на похороны, чем вызвала возмущение среди россиян. Долгое время известная актриса не появлялась на публике, но осенью 2019 года пришла на передачу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» в качестве гостьи.