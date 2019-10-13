Источник опроверг информацию о нападении на сотрудника ГИБДД в Зеленограде

Москва, 13 октября. Информация о ранении сотрудника ГИБДД в Зеленограде не соответствуют действительности. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный напал на пост ГИБДД в Зеленограде, ранив ножом одного полицейского​​​.

По словам источника ФАН, информация о ранении сотрудника ГИБДД в Зеленограде не соответствует действительности. Он также добавил, что к полицейским на посту ГИБДД в Зеленограде обратился мужчина с ножевым ранением. Правоохранители вызвали пострадавшему скорую помощь. Позднее подозреваемый в нападении на мужчину был задержан.