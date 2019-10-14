Украина готова отказаться от Донбасса по «кипрскому сценарию»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил так называемый «кипрский вариант» урегулирования конфликта в Донбассе.

По его мнению, пять лет переговоров в Минске не принесли успеха. Поэтому Киеву, возможно, придется смириться с существованием Донецкой и Луганской народных республик.

«Может быть «кипрский вариант» развития, когда государство знает, что оккупант «оттяпал» территорию, но все равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа выбрали для себя», — сказал Пристайко.

На деле это означает готовность Киева отказаться от реинтеграции Донецкой и Луганской народных республик.

Как известно, на средиземноморском острове конфликтующие стороны признали статус-кво. Уже несколько десятилетий их спор лежит в политико-дипломатической, а не военной плоскости.

38% территории острова занимает Северный Кипр, признанный лишь Анкарой. Еще 2% отданы на откуп Великобритании. Республика Кипр контролирует 60% острова. Под юрисдикцией южан находятся также острова Агиос Георгиос, Геронисос, Глюкиотисса, Кила, Киедес, Кордилия и Мазаки. Город Никосия обладает специфическим статусом.

Он является столицей одновременно для турецкого и греческого Кипра. Конфликтующие стороны разделяет так называемая «зеленая линия». Здесь находятся силы ООН. Их присутствие, безусловно, является важной гарантией мира и безопасности. Без «голубых касок» остров едва ли мог бы претендовать на роль привлекательного туристического центра.

В 2004 году имели место попытки восстановить единство Кипра под эгидой Всемирной организации. Вопрос о воссоединении был вынесен на всенародный референдум в обеих частях острова. В его турецкой части идею поддержали, но в греческой — отвергли.

Несколько лет спустя лидеры юга и севера возобновили двусторонние переговоры, которые вновь потерпели неудачу. Замороженный конфликт не помешал киприотам добиться членства в Европейском союзе, в котором видит себя и Киев. Украина стала первой и единственной в мире страной, где на конституционном уровне закреплен курс на евроатлантическую интеграцию.

«В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина войдет в состав Европейского союза. И это будет вопросом лет, а не десятилетий. Вряд ли у какой-то другой страны есть больше энтузиазма в отношении Европы, чем у Украины», — рассуждал глава Украины Петр Порошенко в марте 2018 года в интервью для Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Впрочем, оптимизм перед выборами — неотъемлемое свойство Петра Алексеевича. С таки же успехом он уже заканчивал АТО за считанные часы. Как бы то ни было, впервые с начала конфликта в Донбассе киевские власти публично признали возможность отказа от части территории. Возникает вопрос: что же послужило поводом для пессимизма главного украинского дипломата?

Вероятнее всего, печаль министра вызвана случившимся накануне провалом разведения сил в районе Золотого. Симптоматично, что именно украинская сторона не сумела обеспечить выполнение своих обязательств. В Донецкой и Луганской народных республиках сделали все от себя зависящее, чтобы войска и вооружения были отведены. Этот факт признали и в ОБСЕ.

«СММ вновь зафиксировала сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств на участках разведения в районах Петровского и Золотого, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались», — указано в отчете организации.

А вот у другой стороны дела не заладились. Вооруженные радикалы заявили, что займут позиции, оставленные ВСУ, если отвод войск будет реально осуществлен. Хедлайнером выступил один из главарей националистов и ближайший соратник главы МВД Арсена Авакова Андрей Билецкий.

«Разведение сил — это, безусловно, катастрофа. Человеку бог дает разум, чтобы он смотрел на вчерашний день и делал выводы», — сказал радикал.

Как следствие, голос радикалов оказался сильнее, чем воля президента страны и ее Вооруженных сил.

Безусловно, надежда на реализацию достигнутых договоренностей сохраняется. В министерстве иностранных России выразили надежду, что Киеву удастся решить поставленные задачи. Но даже, если Киев справится с этой задачей, локальный успех не снимет глобальную проблему: неспособность противостоять действиям радикалов.

За несколько месяцев после триумфа Владимира Зеленского и «Слуги народа» на президентских и парламентских выборах новая власть уже несколько раз давала сбои под давлением квазипатриотов.

Например, инициатива организовать телемост «Надо поговорить» между украинцами и россиянами обернулась уголовными делами против ее организаторов. «Майданщики» после согласования «формулы Штайнмайера» заставили Зеленского и его команду оправдываться и откровенно «давать заднюю».

Вопреки предвыборным обещаниям, новый глава Украины так и не решился поднять вопрос о пересмотре чудовищно дискриминационного языкового закона. Офис президента Бог весть зачем пригласил на беседу «порохоботов» — сторонников экс-президента Украины Петра Поошенко, с позором проигравшего президентские выборы. Во властные структуры возвращаются одиозные «бывшие».

К примеру, бывший советник МВД Антон Геращенко, известный облизыванием тарелок и созданием скандального сайта «Миротворец».

Если команда Зеленского намерена и дальше плясать под дудку радикалов, то Украина еще не скоро увидит мир.