Глава Пентагона заявил, что США «не подписывались» воевать с Турцией

Вашингтон, 13 октября. Глава Пентагона Марк Эспер объяснил позицию США относительно вывода войск с границы между Сирией и Турцией. По словам политика, Штаты не давали обязательств по защите курдских боевиков от вооруженного конфликта с Анкарой.

Министр обороны США подчеркнул, что у государства не было под рукой необходимого количества солдат для сдерживания турецкий войск, чья численность достигает минимум 15 тысяч человек.

«Также стоит понимать, что мы не подписывались воевать с Турцией — членом НАТО от лица «Демократических сил Сирии», — сообщил Марк Эспер в интервью каналу Fox News.

Ранее США объявили о своем намерении вывести около тысячи военных из Сирии из-за вооруженной операции Анкары. Стоит отметить, что данное решение Пентагона целесообразно — таким образом Штаты не будут мешать Турции вести военную операцию против курдских боевиков.

Власти Турции объявили о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что главная цель военного мероприятия — создание зоны безопасности на границе двух стран, а также блокировка стратегической трассы М-4 от курдских вооруженных формирований и боевиков ИГ1 (деятельность организации запрещена в России. — Прим.ФАН).

Операция «Источник мира» направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с «Исламским государством»1. Однако в действительности курдские вооруженные группировки не вели «зачистку» боевиков ИГ, а напротив, принимали террористов в свой состав.

1 Организация запрещена на территории РФ.