Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по ситуации в Сирии

Анкара, 13 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии. Эрдоган отметил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным, поэтому любые вопросы по ситуации в Сирии могут быть урегулированы в кратчайшие сроки.

«Речи не идет о каких-либо проблемах с Россией. Мы на связи с президентом России Владимиром Путиным. Если возникает вопрос, в течение суток можем переговорить и принять совместное решение относительно шагов, которые необходимо предпринимать», — сказал Эрдоган.

9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдских террористов в северо-восточных районах Сирии. Главной целью военной операции Турции является создание зоны безопасности в приграничном с Турцией регионе Сирии, а также блокировка стратегической трассы М4, которую боевики используют для перемещения и доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Анкары направлена против курдских террористов, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом в действительности курдские террористы не воевали против ИГ, так как большое количество исламских боевиков входит в состав курдских вооруженных формирований.

Кроме того, курдские боевики оказывали помощь террористам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора и их перемещении на территорию американских военных баз в районе населенных пунктов Аш-Шаддади и Ат-Танф. При этом вся деятельность курдских боевиков на территории Сирии способствовала созданию спящих ячеек группировки ИГ, которые готовы в любой момент активизировать масштабные боевые действия в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.