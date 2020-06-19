Сенатор Ковитиди: поправки в конституцию не позволят меньшинствам искушать россиян

Член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди объяснила бурную реакцию представителей меньшинств и толерантных россиян на видеоролик медиахолдинга «Патриот» и Федерального агентства новостей об усыновлении мальчика гомосексуалистами.

«Более агрессивная часть общества пытается защитить свои интересы. Но большинство прекрасно понимает, что есть ценности, которые незыблемы, — сказала сенатор от Крыма. — Это семья, межличностные ценности... Дискуссия вокруг них — это не закономерно, не нормально. Значит, что-то не так у людей, которые поднимают этот вопрос. Обратитесь в социальные сети: никогда не было такого бурного наката на органы государственной власти. А ведь раскачивая власть, раскачивают государство».

По ее мнению, традиционные семейные ценности — это основа российского государства. Оппозиционные силы накинулись на закрепляющие их поправки в Конституцию РФ, чтобы не допустить укрепления страны.

«Мы видим, что происходит в Европе, в США, окружающая нас внешняя среда становится агрессивной. Чтобы сохранить Россию, нам необходимо сегодня закрепить все ценности, которые являлись достоянием испокон веку», — считает она.

Сенатор призналась, что не приемлет систему взглядов сексуальных меньшинств и выразила уверенность в том, что такова позиция большинства российских граждан.

«У меня есть традиции, которые испокон веку были присущи моей семье, — рассказала она корреспонденту ФАН. — Когда отец был сильным, мог защитить свою жену, когда дети слушались отца, когда отец приходил в дом, мы могли выйти и подать ему тапочки, потому что мы уважали своего отца. Когда мы могли целовать руки своей мамы, потому что мы ее любим!»

Ольга Ковитиди подчеркнула: Россия относится с уважением к гражданам «с нетрадиционной системой взглядов», однако не позволит навязывать их всему обществу.

«Поправка определяет, что основа семьи — это брак, союз мужчины и женщины. У каждого ребенка должны быть мама и папа, — напомнила она. — Мы не можем допустить, чтобы у ребенка был родитель номер один и номер два... Мы не должны позволить кому-либо искушать людей. Закрепление этого принципа является основой сохранения генофонда, основой сохранения государства. Поэтому мы сегодня это закрепляем в Конституции».

Таким образом, поправки помогут стране избавиться от пережитка 90-х годов, когда нормы международного права ставились выше национального законодательства.

«Это нужно гражданам РФ, чтобы завтра не пришел какой-нибудь дядя Сэм и не стал нам рассказывать, почему вы не исполняете решение международного суда, которое противоречит нормам конституции. Мы никому не позволим диктовать нам как нам жить в России. У нас есть наша конституция, и мы будем исполнять основной закон. Я уверена, что основой цивилизационного выбора будет Россия, которая является центром мирового притяжения», — считает представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым.

В специальном видеоинтервью ФАН сенатор рассказала о том, каким образом обновленная конституция укрепит суверенитет страны, какова наша национальная идея и в чем суть понятий российское «демократическое» и «социальное» государство. Видео будет опубликовано в ближайшее время.

Ранее ФАН опубликовал в Сети видеоролик о важности принятия поправок в Конституцию РФ. Вскоре видеохостинг YouTube заблокировал его. Кроме того, 17 апреля американская корпорация Google заблокировала аккаунт издания и связанный с ним аккаунт YouTube, не указав конкретные причины.