Фестиваль незрячих детей «Белая трость» состоялся в Москве

Москва, 13 октября. Благотворительный фестиваль «Белая трость» для детей с проблемами зрения состоялся в столице России.

В воскресенье, 13 октября, на сцене выступили как юные талантливые исполнители, так и звезды отечественной эстрады: Валерий Меладзе, Алсу, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина и другие.

На фестивале для незрячих детей представили свое творчество музыкальные коллективы из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и прочих стран.

«Этот фестиваль несет какой-то невероятный заряд добра. И это сразу чувствуется, когда выходишь на сцену», — поделилась с РЕН ТВ эмоциями от выступления певица Валерия.

Благотворительный фестиваль «Белая трость» в 2019 году отметил свой 10-летний юбилей. Музыкальный фестиваль московские организаторы провели совместно с Национальной федерацией слепых, объявившей 15 октября Международным днем белой трости — символа слабовидящего человека.

Число фестивалей для молодежи в России увеличивается с каждым годом, что говорит о вовлеченности молодых людей в развитие социальной сферы государства. Так, например, в конце августа 2019 года в Приморье под девизом «За мир и дружбу. Все мы разные, но улыбаемся на одном языке» состоялся Большой молодежный фестиваль, сообщает Deita.ru. Участниками фестиваля стали представители молодежи из Владивостока, Находки, Смоляниново.