Дамаск, 13 октября. Армия Сирии возьмет под контроль два города, расположенных на границе с Турцией, в течение двух суток. Об этом сообщил телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что речь идет о расположенных в провинции Алеппо городах Кобани (известен также как Айн-аль-Араб) и Манбидж.

«Части сирийской армии войдут в два приграничных города для контроля над ситуацией в них в течение ближайших 48 часов», — рассказали источники телеканала.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара хочет создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Ранее курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ). На деле курдские боевики включали террористов в свои ряды и выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США в Аш-Шаддаде и Ат-Танфе. Таким образом, при содействии вооруженных курдских формирований были созданы спящие ячейки террористической организации.

Отметим, что на захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские террористы угнетают местное население, устанавливая свои порядки на захваченных землях.

Ранее координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков заявил, что у Турции были объективные причины начать операцию против курдских террористов. Также эксперт указал на связь курдских боевиков с экстремистами из ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.