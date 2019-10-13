Донбасс сегодня: спецназ ВСУ уничтожил группу националистов, склад «Айдара» сгорел в ДНР

Донбасс, 13 октября. ДНР под плотным огнем минометов и гранатометов. Полевой склад «Айдара» с дорогостоящим оборудованием США сгорел накануне ротации. Спецназ ВСУ «успокоил» взбунтовавшихся националистов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Более 360 120-мм и 82-мм мин, гранат и другого «добра» обрушилось в минувшие сутки на города и поселки Донецкой Народной Республики. Такие данные приводит представительство дончан в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, уточняя, что количество зафиксированных обстрелов составило 28.

Под ударами Вооруженных сил Украины находились 11 населенных пунктов на трех ключевых направлениях обороны ДНР — донецком, горловском и мариупольском. Помимо минометов и гранатометов, активные обстрелы велись с применением штатных пулеметов и пушек боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Склад «Айдара» сгорел накануне ротации

Усиление боевой активности вооруженных формирований Киева связано не только с несостоявшимся под давлением националистов разведением сил и средств в районах Петровского и Золотого. Среди сопутствующих причин — ротация некоторых армейских подразделений в зоне силовой операции. Как правило, процессы ротации сопровождаются отстрелом военнослужащими боекомплекта на передовых с той целью, чтобы не утруждаться возвращением боеприпасов на склады ракетно-артиллерийских вооружений.

Что касается оружия и дорогостоящих приборов ночного видения и другого ценного военного инвентаря, полученного подразделениями по линии военной помощи США Украине, они, как правило, «уничтожаются противником», но лишь на бумаге. На самом деле оборудование продается военнослужащими, как это, вероятнее всего, и произошло в 24-м батальоне «Айдар», который, как сообщает разведка дончан, готовится убыть по ротации. На складах подразделения произошел пожар, в результате которого якобы уничтожено три американских прибора ночного видения AN/PVS-14, 15 автоматов Калашникова и 20 бронежилетов производства США IOTV.

Украинский спецназ ликвидировал пятерых националистов

Командование украинских передовых частей и соединений теряет контроль над своими боевиками. К такому выводу приходят в управлении Народной милиции ДНР. Более того, командиры бригад и оперативно-тактических группировок войск даже не появляются в районах предполагаемого разведения сил и средств, опасаясь вооруженных националистов. Речь идет конкретно о командире 35-й бригады морской пехоты и командующем ОТГ «Восток», уточняют в управлении НМ ДНР.

Потеря управления командования подчиненными соединениями влечет за собой потерю координации подразделений в зоне Операции объединенных сил, что приводит к трагическим инцидентам вроде того, который произошел 10 октября в районе разведения в Донецкой области.

По уточненной информации, полученной корреспондентом ФАН из управления НМ ДНР, в минувший четверг жертвами вооруженного столкновения спецназа украинской армии и группы радикально настроенных морпехов из 35-й бригады стали пятеро националистов и один военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ, который самовольно оставил позиции бригады и прибыл на помощь радикалам.

Истинные причины и последствия таких столкновений замалчиваются украинским командованием, хотя, согласно данным разведки донецкого и луганского армейских корпусов, только за неделю произошло не менее трех вооруженных инцидентов между украинскими подразделениями.

Подразделения ВСУ проводят укрепление позиций вместо разведения

И в завершение следует отметить, что украинские националисты из таких группировок, как «Азов» и «Национальный корпус», не только добились своего, остановив планируемое разведение сил и средств, но и заставили армейские подразделения Киева укрепляться на участках разведения. Об этом свидетельствуют данные луганчан, полученные из Золотого.

В указанном районе подразделения ВС Украины проводят инженерные работы и работы по оборудованию и дооборудованию позиций. Даже ОБСЕ зафиксировала 11 октября в районе Золотого шесть армейских инженерных машин и три экскаватора. А к подразделениям 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые дислоцируются в районе села Нижнетеплое Луганской области, переброшена техника и личный состав 48-й инженерной бригады.

Указанная выше информация на фоне сообщений о стягивании в Донбасс дополнительных вооружений, артиллерийских систем и даже зенитно-ракетных комплексов «Бук» говорит о том, что общая картина в регионе выглядит угрожающей. А «мирные инициативы» президента Украины Владимира Зеленского более походят на некий мобилизационный ресурс для «партии войны» и националистов, нежели на действительно мирный план.