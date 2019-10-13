Сборная России ведет в матче против команды Кипра со счетом 2:0

Никосия, 13 октября. Сборная России по футболу ведет в матче с командой Кипра со счетом 2:0. Матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года проходит в эти минуты на стадионе ГСП в Никосии, который вмещает около 23 тысячи зрителей. На поле встречаются футболисты российской и кипрской сборных.

Первый гол в ворота сборной Кипра забил российский футболист Денис Черышев на восьмой минуте матча.

Второй мяч в ворота кипрской сборной забил Магомед Оздоев на 22 минуте встречи.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I. Чтобы получить путевку в финальный раунд Евро-2020 команде Станислава Черчесова необходимо устроит ничью или одержать победу в матче со сборной Кипра.