Сборная России ведет в матче против команды Кипра со счетом 2:0

Никосия, 13 октября. Сборная России по футболу ведет в матче с командой Кипра со счетом 2:0. Матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года проходит в эти минуты на стадионе ГСП в Никосии, который вмещает около 23 тысячи зрителей. На поле встречаются футболисты российской и кипрской сборных.
Первый гол в ворота сборной Кипра забил российский футболист Денис Черышев на восьмой минуте матча.
ГООООООООООЛ!!!— Сборная России (@TeamRussia) 13 октября 2019 г.
ДЕЕЕНИИИИС ЧЕЕЕЕРЫЫЫШЕЕЕВ!
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1:0 ведём!#КипрРоссия pic.twitter.com/GOjka6BTQ5
Второй мяч в ворота кипрской сборной забил Магомед Оздоев на 22 минуте встречи.
ГОООООООЛ!!!— Сборная России (@TeamRussia) 13 октября 2019 г.
̶С̶е̶р̶д̶а̶р̶ ̶А̶з̶м̶у̶н̶
МААААГООМЕЕЕД ООЗДОООЕЕВ!!
2:0 ведем! pic.twitter.com/syUkV1cIiF
Сборная России занимает второе место в отборочной группе I. Чтобы получить путевку в финальный раунд Евро-2020 команде Станислава Черчесова необходимо устроит ничью или одержать победу в матче со сборной Кипра.