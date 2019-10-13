Курдские террористы в Сирии объявили принудительную мобилизацию ради внимания Запада

Террористы из формирований «Демократических сил Сирии» (SDF) объявили принудительную мобилизацию граждан Сирии на фоне успехов турецкой армии. Как сообщает телеканал Al Ekhbaria, SDF намерены бросить все доступные силы против операции «Источник мира» и будут призывать всех мужчин в возрасте до 42 лет.

На фоне полного отвода всех оставшихся сил США турецкая армия развивает наступление. На данный момент поступили сообщения о том, что боевики SDF были вытеснены из городов Рас аль-Айн и Телль-Абъяд — первых целей турецкой операции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об уничтожении более чем 400 боевиков SDF и многочисленных ударах по турецким городам с территории Сирии.

Связанные с РПК боевики открыто заявили, что попавшие под принудительную мобилизацию граждане Сирии рискуют отправиться прямиком на передовую, в отряды, которые уже сейчас участвуют в боях против турецкой армии или протурецких формирований. Курдские террористы рассчитывают задержать продвижение турецких войск, бросив против них плохо подготовленных призывников, чтобы выиграть время для оказания политического давления на Турцию или вывода наиболее ценных своих кадров.

Стоит отметить, что такие же методы незадолго до своего окончательного разгрома применяла группировка «Исламское государство1» (запрещена в РФ) — в ходе избиения ИГИЛ1 под Аль-Багузом террористы бросили против сил антиигиловской коалиции всех мужчин; даже женщины принимали участие в отражении атак коалиции. В результате потери боевиков многократно возросли, а значительная часть принудительно мобилизованных мирных жителей сдалась и попала в концентрационные лагеря, созданные SDF на базе лагерей беженцев — например в печально известный «Аль-Хол».

Отметим, на данный момент операция «Источник мира» проходит успешно. Турецкие силы проникли глубоко на территорию Сирии и в настоящий момент берут под контроль участки автодороги М4 и выстраивают линию контроля вдоль этой трассы, отрезая террористов в провинциях Ракка и Хасака от возможных подкреплений из Алеппо. На данный момент SDF терпят поражения на всех участках фронта.

Стоит напомнить, что Турция начала свою операцию в ответ на продолжающееся сотрудничество между SDF и боевиками сепаратистской «Рабочей партии Курдистана», которая признана Анкарой террористической организацией. Турецкая сторона долгое время пыталась договориться с американцами, которые создали SDF и долгое время покровительствовали YPG. Однако после фактического провала инициативы по совместному патрулированию, которое было предложено США, Турция объявила, что переходит к самостоятельным действиям и начала 9 октября военную операцию. Цель, как подчеркивал Эрдоган — создать глубокую зону безопасности, которая бы отделила сирийских союзников РПК от территории Турции, и сформировать внутри этой зоны условия для возвращения огромного количества сирийских беженцев, число которых на территории Турции оценивается в 3,7-4 млн человек.

На данный момент заявления о «тотальной мобилизации» на севере Сирии следует расценивать скорее как декларативные. Главари SDF стараются привлечь внимание всего мира к своему положению, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Для руководства SDF сейчас сложились очень непростые условия, в которых они пытаются убедить мировое сообщество в том, что они ведут «отечественную войну» в локальном формате, в формате севера Сирии, — заявил Иван Коновалов в беседе с Федеральным агентством новостей. — Это делается для внешнего потребителя, но это шаг отчаяния».

Однако не стоит переоценивать единство населения севера Сирии — даже среди курдов многим наплевать на SDF, а многие готовы воевать против самозваных «защитников курдского народа» на стороне турецкой армии. Тем более SDF не стоит рассчитывать на поддержку арабских племен — отказ США поддерживать своих союзников в Сирии способен сильно изменить ситуацию. SDF были ценны для арабов, когда у них за спиной стояли США.

«В нынешней ситуации, когда американцы уходят и отказываются защищать SDF, арабские племена — которые тоже завязаны на американскую помощь — могут очень сильно изменить свою позицию. На кого им опираться? — отметил Коновалов. — Там, кроме того, сильны туркоманские группировки, которые всегда взаимодействовали со спецслужбами Турции, и непосредственно с армией — и сейчас они уже действуют в прямом и очень тесном контакте с турецкими силами».

Собеседник ФАН предположил, что в данной ситуации арабские племена на востоке Сирии постараются избежать самоубийственно столкновения с армией Турции, и вместо этого будут спешно налаживать связи с официальным Дамаском, которые им пришлось разорвать под давлением со стороны курдских террористов.

«Арабское население не поможет SDF — какая бы не была его позиция, постараются ли они умыть руки, или кто-то поддержит курдов в борьбе против турецких оккупационных сил, или предпочтет договориться с турецкой стороной. А самые разумные вспомнят о том, что лучше всего было бы договориться с правительством Сирии и начать жить нормальной жизнью», — подвел итог директор Центра стратегической конъюнктуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.