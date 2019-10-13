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МИД Саудовской Аравии оценил отношения с РФ

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МИД Саудовской Аравии оценил отношения с РФ

Эр-Рияд, 13 октября. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр дал свою оценку взаимоотношениям с Россией.

По мнению главы иностранного МИД, отношения между Саудовской Аравией и Россией значительно укрепились за последние четыре года.

Также Адель аль-Джубейр напомнил, что РФ стала первым государством, которое почти 100 лет назад признало Саудовскую Аравию.

«Россия была первой страной, которая признала Саудовскую Аравию в начале 20-х годов почти сто лет назад. За последние 20-25 лет мы построили наши отношения, и особенно в последние четыре года, — отметил политик.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью в интервью Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia сообщил, что отношения РФ, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов достигли нового уровня.

Также глава российского государства заявил о готовности помочь Саудовской Аравии в расследовании атак на нефтеперерабатывающие заводы.

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