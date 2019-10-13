Назван стартовый состав сборной России на матч с Кипром

Москва, 13 октября. Тренерский штаб сборной России по футболу определился со списком игроков, которые примут участие в матче отборочного турнира на чемпионат Евро-2020 против команды Кипра.
В составе сборной России на поле выйдут Андрей Семенов, Денис Черышев, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Александр Головин, Алексей Ионов, Артем Дзюба и Сергей Петров. Ворота российской сборной будет защищать Маринато Гильерме. Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропустят матч с командой Кипра.
???? Стартовый состав @TeamRussia на матч квалификации #ЕВРО2020 с Кипром ????????????????????— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 октября 2019 г.
Согласны с выбором Черчесова? ????
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Стоит отметить, что к настоящему моменту сборная России провела семь игр в рамках отборочного тура Евро-2020. Российская команда набрала 18 очков, заняв второе место в группе I. Лидером группы является сборная Бельгии, которая набрала 21 очко и обеспечила себе участие в Евро-2020.