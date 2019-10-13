Тысяча военных США покинет Сирию из-за турецкой операции. События дня. ФАН-ТВ

Пентагон объявил об уходе тысячи военных из Сирии Все интереснее и быстрее развивается военный сценарий в Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер объявил об уходе из арабской республики тысячи военных США. Не иначе как сработал пацифистский призыв Дональда Трампа, как раз сегодня он жаловался, что слишком уж много времени и сил Штаты тратят на охрану сирийско-турецкой границы. Ну, или же Пентагон прислушался к Владимиру Путину и его мнению о том, что Сирию пора освободить от интервенций. На самом же деле причина в «Источнике мира». Но речь не о благих намерениях Вашингтона, а о названии операции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Американцы опасаются, что севером Сирии Анкара не ограничится и продолжит наступление на юг. В очередной раз Штаты позаботились о своей безопасности. А вот их курдским союзникам, которых США долгое время вооружали в регионе, придется куда труднее. Ведь еще до старта турецкого вторжения Пентагон отчасти увел войска из потенциально опасных зон, не захотев оставаться между молотом и наковальней. А именно так можно описать удар Турции по курдским боевикам, которых Анкара считает террористами. Вслед за разгромом, если он состоится, Эрдоган намерен вернуть на родину миллионы сирийских беженцев, сейчас находящихся в Турции. Что касается Трампа, его призывы «остановить бесконечную войну» и вывести войска звучат далеко не впервые. Но Эрдоган, разворошивший «осиное гнездо», своего коллегу, возможно, просто напугал.

Путин пообщался с журналистами арабских телеканалов Особое внимание тонкостям и особенностям Сирии и всего Ближнего Востока уделил президент России Владимир Путин. Накануне визита в Саудовскую Аравию он пообщался с журналистами арабских телеканалов (Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic). В первую очередь они обсудили двухсторонние отношения Москвы и Эр-Рияда. Путин отметил, что еще во времена СССР они были на достаточно низком уровне, но в последнее время ситуация поменялась: «Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У меня очень добрые отношения сложились и с Королем, и с наследным принцем. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям. Наш Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии создали совместную платформу в объеме $10 миллиардов, $2 миллиарда уже проинвестировано, работа идет над другими проектами, а уже реализовано несколько достаточно перспективных и интересных», — сказал Владимир Путин, президент России. Особое любопытство журналистов вызвали темы глобальной безопасности. Одна из них связана с недавними атаками на НПЗ Саудовского Королевства. Владимир Путин заявил, что Россия не только осуждает эти атаки, но и готова участвовать в расследовании. Разговор на эту тему с властями Эр-Рияда уже состоялся. Впрочем, еще одни бизнес-партнеры Саудовской Аравии — США — уверяют международное сообщество в причастности Ирана к этой атаке. Хотя доказательств этого мир так и не увидел. «Поэтому наша позиция остается неизменной. До того как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, «назначать виновных» нецелесообразно. Кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода», — продолжил Владимир Путин.