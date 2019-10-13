Американский ракетный эсминец «Портер» зашел в порт Одессы

Одесса, 13 октября. Ракетный эсминец «Портер» ВМС США зашел в порт Одессы. Американское военное судно прибыло на Украину с дружественным визитом.

Эсминец, входящий в эскадру НАТО, встретили катера морской охраны Военно-морских сил Украины. С помощью двух морских буксиров судно пришвартовалось к причалу Карантинного мола, передает агентство УНИАН. Какова конкретная программа пребывания экипажа «Портера» в Одессе пока не сообщается.

Эсминец ВМС США вошел в Черное море 12 октября. Черноморский флот России взял американский корабль на сопровождение. Действия эсминца ВМС США контролируют фрегат «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Ранее командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти рассказала, что заход судна в Черное море является плановой операцией, цель которой — продемонстрировать приверженность США «свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнерам в Черном море».

В этом году американский эсминец заходит в акваторию Черного моря в седьмой раз. В прошлый раз «Портер» заходил в черноморские воды в августе. Тогда его сопровождением занимался сторожевой корабль «Сметливый». Отметим, что, по данным международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли, не являющиеся частью Черноморского флота, имеют право находиться в акватории водного объекта не более 21 суток.