Путин сообщил о дестабилизации Ближнего Востока из-за хаоса в Ливии

Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что из-за военных операций в Ливии происходит дестабилизация всего Ближнего Востока.

В 2011 году в Ливии был свергнут и убит Муаммар Каддафи. С тех пор государство раскололось на две правящие партии — на востоке народ представляет избранный парламент, а на западе — Правительство национального согласия (ПНС).

«Каддафи всегда предупреждал, что он закрывает пути мигрантов из Африки в Европу. Как только не стало этой стены, поток пошел, теперь все имеют то, от чего предупреждали. Самое главное, что это дестабилизирует весь Ближний Восток», — сообщил глава РФ в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Также лидер государства подчеркнул, что во время голосования за резолюцию в Совете безопасности Россию обманули западные партнеры.

«Резолюция запрещала Каддафи использовать авиацию против повстанцев. Но там ничего не говорилось о том, что разрешаются бомбардировки какой бы то ни было авиации территории Ливии. А именно это и было сделано, — отметил Владимир Путин.

Напомним, что в 2011 году СБ ООН проголосовал за принятие резолюции, согласно которой над Ливией устанавливается бесполетная зона. Кроме того, стала законной возможность иностранного военного вмешательства в североафриканской стране.