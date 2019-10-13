В Крыму оценили возможность передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей

Симферополь, 13 октября. Задержанные в 2018 году в Керченском проливе катера и буксир Военно-морских сил Украины могут быть возвращены Киеву в обмен на российские гражданские суда «Норд» и «Механик Михаил Погодин», которые были захвачены украинской стороной. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что два артиллерийских катера и буксир будут возвращены Киеву в ближайшем будущем. По словам министра, переговоры по данному вопросу находятся в финальной стадии.

Молохов напомнил, что украинские суда являются вещественными доказательствами по уголовному делу о незаконном пересечении границы РФ. Однако российская сторона могла бы их передать Киеву на ответственное хранение в обмен на российский сейнер «Норд» и танкер «Механик Михаил Погодин», которые были захвачены украинской стороной.

Он также добавил, что дело о незаконном задержании российского сейнера «Норд» должно было быть обжаловано в Морском трибунале в Гамбурге. Кроме того, Молохов заявил о необходимости проведения Общественного трибунала по инциденту в Керченском проливе.

Напомним, в марте 2018 года пограничная служба Украины задержала российский сейнер «Норд». Власти Украины оштрафовали российских рыбаков за «нарушение порядка въезда на неподконтрольную территорию Украины», а капитана судна обвинили в незаконной ловле рыбы.

В августе 2018 года российский танкер «Механик Погодин» был заблокирован в морском торговом порту Херсона. Позднее в Киеве заявили, что задержание танкера связано с тем, что он принадлежит российской компании, которая находится под украинскими санкциями.

В ноябре 2018 года украинская сторона устроила провокацию в Керченском проливе. Два артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу РФ. Украинские катера совершали опасные маневры, а их экипажи не подчинялись законным требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее украинские военные катера были задержаны.