Сирия, 13 октября. ИГ1 обстреливает американскую базу в Хасаке. Армия Турции совместно с союзными силами выбила курдских боевиков из города Рас-аль-Айн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1»: напало на базу армии США в Аш-Шаддади в Хасаке, призывает «спящие ячейки» воспользоваться ситуацией и помочь бежать из курдских тюрем и лагерей заключенным террористам организации.

Курды: согнали местных жителей города Бусейра на протестную акцию против проведения Турции операции на востоке Сирии, на севере Хасаки выбиты из Рас-аль-Айна.

ВС Турции и союзные силы: взяли под свой контроль Рас-аль-Айн в Хасаке, стягивают силы к Манбиджу на востоке Алеппо.

Международная коалиция: выводят свои силы с базы в Алеппо, в ближайшее время из Сирии намерены вывести около 1000 военнослужащих.

Провинция Алеппо

Поступают сообщения об отступлении ВС США из города Кобани (Айн-аль-Араб) на востоке провинции, о чем сообщает новостной портал Aleppo AMC. Так как действия армии Турции согласованы с армией США, ка утверждал это ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, можно предположить, что в скором времени в районе города будет развернут новый фронт турецкой армии.

Министерство обороны США опубликовало новые данные о ходе эвакуации американских военных на севере Сирии, всего планируется вывести из страны около 1000 военнослужащих. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил на своей странице в сети Twitter, что в скором времени союзные силы турецкой армии начнут операцию на окраине города Манбидж. Как указывает агентство SANA, отмечаются ожесточенные столкновения между «Демократическими силами Сирии» и турецкими войсками в приграничной зоне близ города Айн-аль-Араб.

По уточняет новостной портал Baladi News, в районе города Джераблус два гражданских лица были убиты и одна женщина получила серьезные ранения в результате взрыва снаряда, прилетевшего с позицией боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Как указывает источник, ракетный снаряд попал в автомобиль на дороге между поселками Мухайсин и Хасан. Со среды Джераблус периодически подвергался обстрелу ракетами и артиллерией, что привело к гибели гражданского населения в лагере Аль-Джебаль.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сотни мирных семей из Хасаки и Ракки, которые покинули территории на время боевых действий, проводимых в рамках антитеррористической операции «Источник мира», прибывают в восточную и северные районы провинции Дейр-эз-Зора из провинции Хасака, как указывает ресурс Vegend News.

В городне Бусейра силами курдской так называемой полиции «Асайиш» был собран митинг среди курдского населения, который прошел под антитурецкими лозунгами, передает портал Masasr Press Net. Некоторые источники указывают, что курды насильно сгоняют на протест жителей соседних районов.

Провинция Ракка

Как передает медиаресурс Step News, протурецкие силы и армия Турции подтвердили, что взяли город Тель-Абъяд и заняли дорогу, которая связывает города Айн-Исса и Кобани.

По данным источника в сети Twitter из тюрьмы в Айн-Иссе бежало около 700 террористов «Исламского государства». Иные источники называют от 785 террористов до 859, подчеркивая, что большая часть из них была иностранцами, приехавшими в Сирию из Великобритании, Ирландии, Пакистана, Бангладеш, Индонезии и СНГ. Медиаресурсы ИГИЛ1 тем временем призывают спящие ячейки организации к восстанию, чтобы помочь заключенным в лагерях SDF с продолжающейся попыткой побега, как передает новостной портал Masar Press Net. Сообщают, что военный конвой США отступил из города Айн-Исса в связи напряженной обстановкой и интенсивными полётами турецкой авиации в этом районе, как передает Twitter-канал (@ragipsoylu).

Провинция Хасака

Под контроль протурецких бойцов перешли поселка к западу от Рас-аль-Айна: Телль-Хинзир и Хирбет Аль-Банат, как передает медиаресурс Baladi News. Позднее был освобождены от курдских боевиков деревни Аль-Балуджа, Дувейра, Харуб и Раджан. Подразделения ВС Турции позднее взяли под свой контроль и Рас-аль-Айн, о чем сообщил на своей странице в сети Twitter лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент также добавил, что 18 турецких мирных жителей погибли в результате обстрела турецких городов со стороны SDF. За минувшие пять дней курдские террористы выпустили более 650 артиллерийских снарядов.

280 членов «Демократических сил Сирии» дезертировали из Тель-Баракского полка на севере Хасаки, как сообщает новостное агентство Masar Press Net. В начале недели около ста боевиков SDF покинули западный гарнизон после получения распоряжение о переброске их отрядов на север к границам с Турцией для того чтобы дать бой турецкой армии.

ИГИЛ на подконтрольном ресурсе «Амак» объявляет о бомбардировке американской штаб-квартиры в городе Аш-Шадади самодельными реактивными системами залпового оня, как передает Twitter-канал NORS. Сведений о пострадавших не поступало. Отметим, что ранее сообщалось о выводе американских военнослужащих с баз на севере провинции и переброске их через погранпереход «Семалка» в Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.