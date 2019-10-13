Европа продолжает развивать оборонные проекты, не зависящие от США

На днях армия Франции представила полноразмерный образец бронеавтомобиля Serval 4x4, разработанный в рамках французской программы «Многофункционального бронированного автомобиля» VBMR Light. Поставки первых машин запланированы на 2022 год.

Serval придет на смену бронеавтомобилю VBL, который стоит на вооружении у французов в настоящий момент. Согласно черновому варианту французской программы вооружений на 2019–2025 гг., для армии спланировано производство 489 новых бронемашин с возможным расширением парка до 1500 единиц.

В феврале 2019 года стало известно, что Serval будет разработан и произведен французскими компаниями Nexter и Texelis, без использования заокеанских технологий и запчастей.

Масса Serval составит примерно 17 тонн. Экипаж машины будет состоять из двух человек, плюс еще восемь военнослужащих десанта. Вооружение новой бронемашины представлено двумя пулеметами 7,62 мм и 12,7 мм, а также 40-мм автоматическим гранатометом.