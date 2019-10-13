Гаспарян назвал контртеррористической операцию Турцию против курдских боевиков в Сирии

Москва, 13 октября. Политолог Армен Гаспарян признал намерения Турции избавить север Сирии от курдской вооруженной группировки.

Гаспарян считает, что в настоящее время необходимо следить за действиями США. По мнению политолога, отношение Америки к курдским террористам может измениться в любой момент, и Вашингтон вновь решит оказать поддержу вооруженным формированиям.

«Это США сейчас отвернулись от курдов. Но нет никаких гарантий, что через неделю эта конфигурация не поменяется. Тогда опять это все будет происходить по новой», — предполагает российский эксперт.

Политолог в интервью изданию «ПолитЭксперт» подтвердил, что турецкая военная операция в Сирии направлена на борьбу с террористами.

Вооруженная антитеррористическая операция «Источник мира» началась 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что она направлена против курдских вооруженных формирований и боевиков ИГ1 (организация запрещена на территории России. — Прим.ФАН). Курдские террористы под предлогом «зачистки» земель от ИГ захватили восточную часть Евфрата и притесняют местное арабское население.

Отметим, что Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение вооруженных боевиков по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.