Эксперт рассказал о связи атакованных Турцией курдских террористов и боевиков ИГ

Москва, 13 октября. Турция начала операцию против курдских террористов на северо-востоке Сирии по объективным причинам. Анкара атакует исключительно курдских боевиков и террористическую организацию «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), заявил координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков.

Как отметил эксперт, операция Турции носит исключительно оборонительный характер и ставит своей целью обезопасить рубежи государства.

«Основные цели Турции — это обеспечение собственной безопасности по южной для себя границе и предотвращение концентрации на турецкой земле боевиков различных курдских формирований. В первую очередь речь идет о Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией. И эта цель для Анкары является абсолютно объективной», — подчеркнул Егорченков.

Он подчеркнул, что никто не отрицает связи турецких и сирийских повстанческих групп. По словам эксперта, эти формирования взаимодействуют друг с другом.

«Те кадры, которые приходят сейчас из северных районов Сирии, говорят, что количество портретов там Абдуллы Оджалана (основатель и лидер Рабочей партии Курдистана. — Прим. ФАН) довольно внушительное. Такие вещи, конечно, не могут не тревожить Анкару», — пояснил Егорченков.

Как отметил эксперт, желание Турции создать тридцатикилометровую зону безопасности вполне объяснимо. При этом, по словам Егорченкова, Анкара хочет навести порядок только возле турецко-сирийской границы.

«Речь идет именно об этих плохо контролируемых северных сирийских районах, в которых сегодня творится что-то невероятное. При этом Турция подчеркивает, что она сохраняет свою приверженность территориальной целостности Сирии», — сказал эксперт.

Кроме того, необходимость проведения турецкой операции обусловлена наличием на подконтрольных курдским террористам участках спящих ячеек ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Террористы имеют возможность в любой момент активизироваться и атаковать Сирию.

«Надо понимать, что курды сегодня не имеют ни возможности, ни желания (которого у них, в общем-то, никогда и не было) работать по целям «Исламского государства». Более того, они заявляют, что уже задержанные боевики, содержащиеся в лагерях, могут разбежаться в разные стороны. И здесь, конечно нужно не забывать о том, что почему-то именно из районов, связанных и контролируемых курдами, боевики ИГ1 и выходят и наносят удары. Естественно, это не случайность», — пояснил Егорченков в комментарии «Полит России».

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Кроме того, Анкара хочет создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Отметим, что курдские террористы под предлогом борьбы с ИГ захватили восточный берег Евфрата и теперь дискриминируют арабов-суннитов, исторически проживающих на этих территориях. Вооруженные формирования курдов убивают местных жителей под предлогом зачисток от ИГ и принуждают суннитов к мобилизации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы санкций и эмбарго на поставки военной продукции в его страну не остановят операцию Анкары против курдских террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.