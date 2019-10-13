Главные новости 13 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 13 октября.

Какие имена для новорожденных стали самыми популярными в этом году и чем руководствовались при выборе их родители — расскажем подробнее в нашем видео. Популярные имена для новорожденных в 2019 году. Инфографика. ФАН-ТВ.

Около 15 представителей украинской диаспоры из восьми стран посетят Крым и поучаствуют в круглом столе. Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым.

Смартфон Xiaomi Redmi K20 Pro подешевел на 80 долларов по сравнению с ценой на старте продаж. Китайский смартфон Redmi K20 Pro от Xiaomi резко упал в цене.

Турция продолжает операцию в северных районах Сирии, чтобы обезопасить собственную границу. В Госдуме разъяснили отказ РФ поддержать США в Совбезе ООН по военной операции Турции.

Президент подчеркнул, что гонка вооружений — плохое явление, которое не сулит ничего хорошего для мира. Путин объяснил, почему вторая холодная война затронет Россию в наименьшей степени.

Максим Виторган впервые прокомментировал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Максим Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова.

Эксперт NI рассказал, как Россия увеличивает экспорт нефти и газа благодаря политике США в отношении Ирана, Венесуэлы и Китая. National Interest рассказало, как США ненамеренно укрепляют экономику России.

На Покров девушкам, стремящимся выйти замуж, не пристало сидеть дома и кукситься, а то всех женихов «разберут». Покров 2019: история, свадебные приметы, гадания и заговоры, что нельзя делать 14 октября.

Кравчук предположил, что первый серьезный разговор президентов России и Украины состоится на встрече «нормандской четверки». Кравчук рассказал о прогрессе в отношениях Украины с Россией.

Собор, где проходит отпевание, полон людей, к храму ведет длинная очередь горожан. Проститься с убитой в Саратове девочкой пришли сотни человек.