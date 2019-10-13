Следующим пунктом «финансового турне» Навального для поиска спонсоров ФБК стал Нью-Йорк

Скандальный блогер Алексей Навальный пытался повести людей, которые заинтересуются маршрутом его очередного «отпуска», по ложному следу, скрыв отъезд в Нью-Йорк совместно с сотрудником ФБК Георгием Албуровым.

Навальный в Instagram опубликовал сторис, в котором взял интервью у Албурова в аэропорту. Блогер поинтересовался, с какой целью сотрудник ФБК отправляется в Торонто. Албуров отшутился, что он на самом деле Кира Ярмыш и летит в Ростов. Опубликованный ролик, по задумке Навального, должен был сразу ответить на вопросы общественности о маршруте следования блогера вместе с Албуровым, если они будут запечатлены окружающими в аэропорту. Однако игра на опережение у Навального не получилась.

Популярное издание Mash опубликовало ролик, на котором видно, что Навальный проходит на посадку в самолет совсем не до Ростова или Торонто, а до Нью-Йорка. В данной ситуации попытка скандального блогера скрыть поездку в США выглядит довольно странной. Объяснение такому поведению ранее дало Федеральное агентство новостей. Навальный активизировался в рамках посещения зарубежных мероприятий для поиска спонсоров так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», который будет испытывать финансовые сложности после признания компании иноагентом. Схемы западного финансирования были вскрыты, а основные действующие лица оказались под ударом, что вынудило Навального искать новые возможности для получения средств из-за рубежа.

Для реализации поставленной цели Навальный отправился в некое «финансовое турне», первой остановкой в котором стал Форум Бориса Немцова в Польше, где блогер вступил в дискуссию с профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой. Политолог высокого уровня был необходим организаторам для повышения статуса Навального и представления его западной общественности в качестве оппозиционного лидера и профессионала. В создании такого образа постарались и западные журналисты, которые освещали форум в «правильном» свете. В таком ключе американские НКО и отдельные деятели США уже выставляли Навального ранее.

Неудивительно, что сейчас в качестве второго пункта «финансового турне» для поиска западных спонсоров Навальный выбрал Нью-Йорк. Причем взял с собой сотрудника ФБК Албурова. «Борцы с коррупцией» устроили себе «отпуск», который решили провести в кузне цветных революций, чтобы найти новых покровителей и спонсоров, способных и дальше выделять деньги на ФБК. Другими словами, «финансовое турне» Навального успешно продолжается, хоть блогер и пытался искусно скрыть этот факт путем запутывания следов в своем Instagram.

Напомним, ранее были вскрыты «теневые схемы» ФБК и Навального по получению зарубежных средств. Журналист Олег Лурье рассказал, как созданные беглым олигархом Михаилом Ходорковским компании MTÜ Free Access HR и Free Acess one переводили средства ФБК через доверенное лицо олигарха Наталью Шачкову и немецкого гражданина Герхарда Ридера. Отмывание средств производилось через «Альфа-Групп» — структуру другого олигарха — Михаила Фридмана. Не стоит забывать, что легализация средств ФБК происходила также через биткоин-кошельки и счета руководителя Леонида Волкова, получающего миллионы в качестве якобы «пожертвований» на деятельность компании. Такие схемы западного финансирования ФБК действовали на протяжении многих лет.