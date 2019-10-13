Доктор Мясников рассказал о симптомах раковых заболеваний

Москва, 13 октября. Известный врач Александр Мясников сообщил, что боли в какой-либо области тела не являются показателем развития онкологического заболевания.

Мясников опроверг широко распространенное заблуждение россиян о болях при онкологии. По словам медика, раковые опухоли не болят, а проявляют себя иначе.

«Звоночками» рака, по мнению Мясникова, является малокровие, резкая потеря веса и постоянная общая слабость в организме. Также врач отметил, что у некоторых людей существует «синдром хронической боли». Страдающие от этого недуга задумываются о возможном наличии опухоли в своем организме. Однако доктор подчеркивает, что только рак на последних стадиях подает сигнал в виде болевых ощущений.

«Не срабатывает сигнальная система. При стенокардии, атеросклерозе, сужении сосудов можно сделать шаг – и начнет болеть. Это сигнал «стой», и это спасает жизнь. А в онкологии, к сожалению, такого сигнала нет», — подчеркивает Мясников.

Доктор отметил важность выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях болезни. Так, благодаря ПАП-тесту можно вычислить рак шейки матки, а в ходе колоноскопии — рак кишечника.

«КТ легких с высокой вероятностью позволит обнаружить рак легкого, а анализ крови на ПСА может помочь выявлению рака простаты», — также отметил специалист.

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