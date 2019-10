Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную в России Нааму Иссахар

Иерусалим, 13 октября. Президент Израиля Реувен Ривлин попросил лидера России Владимира Путина помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осужденную Химкинским судом и приговоренную к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Об обращении к Путину Ривлин сообщил в своем официальном микроблоге в Twitter.

Today, I appealed to President Putin of Russia, as a friend of the Jewish People and of the State of Israel, regarding Naama Issachar. Although Naama has made a grave mistake and admitted it, such a long sentence could have a terrible impact on her life. @KremlinRussia_E pic.twitter.com/9NxbPC6RrP