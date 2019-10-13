Под предлогом «российской угрозы» в США создана воздушная армия информационных операций

Соединенные Штаты продолжают готовиться к войне в киберпространстве. При этом, как неоднократно подчеркивали в Вашингтоне, главной мишенью США в этой войне является Россия, которую американцы неоднократно причисляли к главным угрозам в киберпространстве.

В рамках подготовки к этой войне в США сформирована воздушная армия информационных операций. Как сообщили в пресс-службе боевого авиационного командования ВВС США (Air Сombat Сommand), новое формирование получило расширенные задачи и возможности.

Как сообщает Telegram-канал «Брюссельский стукач», 11 октября на американской авиабазе Лэклэнд, штат Техас, прошла церемония активации 16-й воздушной армии ВВС США, которая будет заниматься разведывательной деятельностью, информационными и кибероперациями, а также радиоэлектронной борьбой.

Новое соединение, которое возглавил генерал-лейтенант Тимоти Хаф (Timothy D.Haugh), создали за счет объединения 24-й и 25-й воздушных армий ВВС США. Численность новой армии составит 32 тысячи военнослужащих.

Создание воздушной киберармии ознаменовало окончательную реализацию озвученных в марте 2019 года планов Вашингтона по объединению в единое формирование сил и средств ВВС США, отвечающих за работу в информационном пространстве.

Напомним, Россия неоднократно предлагала Соединенным Штатам сотрудничество в сфере информационной безопасности, но взаимопонимание по этим вопросам так и не наступило. Наоборот, США, напрямую готовя атаки на инфраструктуру РФ, что в принципе даже не скрывается, не устают твердить о мнимой «российской угрозе» и обвиняют в подобных действиях Москву. По мнению экспертов, это серьезное основание для России как можно быстрее развивать собственные кибервойска и всерьез относиться к подобным угрозам со стороны Соединенных Штатов.