Эрдоган заявил, что угрозы санкций не остановят операцию Турции против курдских боевиков

Стамбул, 13 октября. Угрозы санкций и эмбарго на поставки военной продукции в Турцию не остановят операцию Анкары против курдских террористов на севере Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телевизионного выступления.

«После начала операции мы столкнулись с такими угрозами, как экономические санкции и эмбарго на оружейные поставки. Те, кто думает, что таким образом они смогут заставить Турцию повернуть назад, серьезно ошибаются», — подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара хочет создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Ранее курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ). На деле курдские боевики включали террористов в свои ряды и выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз в Аш-Шаддаде и Ат-Танфе. Таким образом, при содействии вооруженных курдских формирований были созданы спящие ячейки террористической организации, способные в любой момент атаковать Сирию.

Отметим, что курдские террористы дискриминируют арабов-суннитов, исторически проживающих на захваченных боевиками территориях. Вооруженные формирования курдов убивают местных жителей под предлогом зачисток от ИГ и принуждают суннитов к мобилизации.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что операция Турции против курдских террористов очень важна для скорейшего завершения вооруженного конфликта в Сирии. Эксперт подчеркнул, что среди курдских вооруженных формирований растворено много боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.